Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ

04.12.2025

Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ

Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала...

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снизила цену на свою основную марку нефти, поставляемую в Азию... при сохраняющихся признаках переизбытка сырья на мировых рынках. Это самый низкий уровень с января 2021 года", - сообщает Блумберг. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на январь была понижена на 0,6 доллара, и теперь она на 0,4 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижения цены на 0,3 доллара. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

