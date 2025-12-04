Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ - 04.12.2025
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ
2025-12-04T18:14+0300
2025-12-04T18:14+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия снизила цену на свою основную марку нефти, поставляемую в Азию... при сохраняющихся признаках переизбытка сырья на мировых рынках. Это самый низкий уровень с января 2021 года", - сообщает Блумберг. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на январь была понижена на 0,6 доллара, и теперь она на 0,4 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижения цены на 0,3 доллара. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
18:14 04.12.2025
 
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия снизила цену на свою основную марку нефти, поставляемую в Азию... при сохраняющихся признаках переизбытка сырья на мировых рынках. Это самый низкий уровень с января 2021 года", - сообщает Блумберг.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на январь была понижена на 0,6 доллара, и теперь она на 0,4 доллар за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали снижения цены на 0,3 доллара.
Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Fitch понизило прогнозы по ценам на нефть в 2025 году
Вчера, 22:57
 
