Мировые цены на нефть ускорили рост

2025-12-04T19:12+0300

экономика

нефть

опек

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,67% - до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,46 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,5-0,7%. Цены на нефть растут второй день подряд, инвесторы оценивают разные факторы, влияющие на котировки сырья. Как отмечают аналитики, сочетание геополитической напряженности и профицита на нефтяном рынке будут удерживать цены в диапазоне 60-70 долларов за баррель. "Война и политика, уравновешенные достаточными запасами, ожидаемым профицитом предложения и стратегией ОПЕК по завоеванию рыночной доли, пока удерживают цену на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов", - цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.

