Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили рост - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/neft-865221107.html
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть ускорили рост - 04.12.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T19:12+0300
2025-12-04T19:12+0300
экономика
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_6335fc89d588352267cf28cdd4d9620b.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,67% - до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,46 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,5-0,7%. Цены на нефть растут второй день подряд, инвесторы оценивают разные факторы, влияющие на котировки сырья. Как отмечают аналитики, сочетание геополитической напряженности и профицита на нефтяном рынке будут удерживать цены в диапазоне 60-70 долларов за баррель. "Война и политика, уравновешенные достаточными запасами, ожидаемым профицитом предложения и стратегией ОПЕК по завоеванию рыночной доли, пока удерживают цену на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов", - цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.
https://1prime.ru/20251204/neft-865218692.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865220954_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_6701e4e1b43b590a353807adf022b0e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек
Экономика, Нефть, ОПЕК
19:12 04.12.2025
 
Мировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Нефтяной станок-качалка . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть усилили рост в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.00 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,67% - до 63,09 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 59,46 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала на 0,5-0,7%.
Цены на нефть растут второй день подряд, инвесторы оценивают разные факторы, влияющие на котировки сырья. Как отмечают аналитики, сочетание геополитической напряженности и профицита на нефтяном рынке будут удерживать цены в диапазоне 60-70 долларов за баррель.
"Война и политика, уравновешенные достаточными запасами, ожидаемым профицитом предложения и стратегией ОПЕК по завоеванию рыночной доли, пока удерживают цену на нефть марки Brent в диапазоне 60-70 долларов", - цитирует агентство Рейтер аналитиков PVM.
Табличка на объекте Saudi Aramco - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ
18:14
 
ЭкономикаНефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала