Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества

04.12.2025

Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества

Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство. | 04.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-04

2025-12-04T17:21+0300

2025-12-04T17:21+0300

россия

росморречфлот

китай

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство. "Росморречфлот обсудил перспективы сотрудничества с китайской корпорацией CACS по совместной реализации проектов развития портовой инфраструктуры. Переговоры состоялись в рамках рабочего визита руководителя Росморречфлота в Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что китайской стороной была представлена автоматизированная система управления погрузо-разгрузочными работами и другое портовое оборудование. Особое внимание уделили повышению безопасности и эффективности судоходства, а также внедрению передовых навигационных систем. Как отмечают в ведомстве, стороны также рассмотрели вопросы строительства современных судов типа "река-море", ремонта и модернизации существующего флота, в том числе дноуглубительного.

китай

2025

