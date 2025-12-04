Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/port-865216173.html
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества - 04.12.2025, ПРАЙМ
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества
Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:21+0300
2025-12-04T17:21+0300
россия
росморречфлот
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_f62688ee158c943a10fada3001d28e8e.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство. "Росморречфлот обсудил перспективы сотрудничества с китайской корпорацией CACS по совместной реализации проектов развития портовой инфраструктуры. Переговоры состоялись в рамках рабочего визита руководителя Росморречфлота в Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что китайской стороной была представлена автоматизированная система управления погрузо-разгрузочными работами и другое портовое оборудование. Особое внимание уделили повышению безопасности и эффективности судоходства, а также внедрению передовых навигационных систем. Как отмечают в ведомстве, стороны также рассмотрели вопросы строительства современных судов типа "река-море", ремонта и модернизации существующего флота, в том числе дноуглубительного.
https://1prime.ru/20250609/pravitelstvo-858313638.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/50/832085038_37:0:1280:932_1920x0_80_0_0_331fd5a991d9317153dd1c3a123d7eb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росморречфлот, китай
РОССИЯ, Росморречфлот, КИТАЙ
17:21 04.12.2025
 
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества

Росморречфлот обсудил с китайской CACS перспективы развития портовой инфраструктуры

© РосморпортРосморречфлот
Росморречфлот
Росморречфлот. Архивное фото
© Росморпорт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство.
"Росморречфлот обсудил перспективы сотрудничества с китайской корпорацией CACS по совместной реализации проектов развития портовой инфраструктуры. Переговоры состоялись в рамках рабочего визита руководителя Росморречфлота в Китай", - говорится в сообщении.
Уточняется, что китайской стороной была представлена автоматизированная система управления погрузо-разгрузочными работами и другое портовое оборудование. Особое внимание уделили повышению безопасности и эффективности судоходства, а также внедрению передовых навигационных систем.
Как отмечают в ведомстве, стороны также рассмотрели вопросы строительства современных судов типа "река-море", ремонта и модернизации существующего флота, в том числе дноуглубительного.
Правительство обсудит выделение средств Росморречфлоту
9 июня, 00:16
 
РОССИЯРосморречфлотКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала