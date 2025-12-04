https://1prime.ru/20251204/port-865216173.html
Росморречфлот обсудил с китайскими партнерами перспективы сотрудничества
2025-12-04T17:21+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Росморречфлот рассматривает возможности сотрудничества с китайскими партнерами для развития портовой инфраструктуры, сообщает ведомство. "Росморречфлот обсудил перспективы сотрудничества с китайской корпорацией CACS по совместной реализации проектов развития портовой инфраструктуры. Переговоры состоялись в рамках рабочего визита руководителя Росморречфлота в Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что китайской стороной была представлена автоматизированная система управления погрузо-разгрузочными работами и другое портовое оборудование. Особое внимание уделили повышению безопасности и эффективности судоходства, а также внедрению передовых навигационных систем. Как отмечают в ведомстве, стороны также рассмотрели вопросы строительства современных судов типа "река-море", ремонта и модернизации существующего флота, в том числе дноуглубительного.
