Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251204/pravitelstvo-865226450.html
Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле
Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле - 04.12.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле
Правительство России одобрило соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, говорится в распоряжении кабмина. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T23:11+0300
2025-12-04T23:11+0300
экономика
россия
мировая экономика
индонезия
рф
мид
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_0e723da298dd8d61a374182871a2d643.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, говорится в распоряжении кабмина. "B соответствии с пунктом статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Индонезийской стороной проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны", - сказано в документе. Правительство поручило заместителю председателя правительства Алексею Оверчуку подписать от имени Российской Федерации соглашение, при этом ему разрешили в случае необходимости вносить непринципиальные изменения. Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату. В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в апреле подтвердил, что соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года.
https://1prime.ru/20251201/torgovlya-865085379.html
индонезия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/06/864297621_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5c22a870df37f5ea8cd5fbc5401c7cc9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, индонезия, рф, мид, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, РФ, МИД, ЕАЭС
23:11 04.12.2025
 
Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле

Правительство одобрило соглашение о свободной торговле с ЕАЭС и Индонезией

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, говорится в распоряжении кабмина.
"B соответствии с пунктом статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Индонезийской стороной проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны", - сказано в документе.
Правительство поручило заместителю председателя правительства Алексею Оверчуку подписать от имени Российской Федерации соглашение, при этом ему разрешили в случае необходимости вносить непринципиальные изменения.
Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в апреле подтвердил, что соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года.
Сухогруз - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
Торгпред в Монголии назвал меры для развития свободной торговли в ЕАЭС
1 декабря, 08:43
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаИНДОНЕЗИЯРФМИДЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала