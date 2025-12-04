Правительство одобрило соглашение с ЕАЭС о свободной торговле
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России одобрило соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией, говорится в распоряжении кабмина.
"B соответствии с пунктом статьи 11 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИДом России, другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Индонезийской стороной проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Индонезией, с другой стороны", - сказано в документе.
Правительство поручило заместителю председателя правительства Алексею Оверчуку подписать от имени Российской Федерации соглашение, при этом ему разрешили в случае необходимости вносить непринципиальные изменения.
Решение о начале переговоров о ЗСТ с Индонезией было принято Высшим Евразийским экономическим советом в мае 2022 года. Первый, второй, третий и четвертый раунды переговоров состоялись в апреле, июле, декабре 2023 года и марте 2024 года соответственно. Пятый раунд прошел в июле 2024 года в индонезийском городе Бату.
В декабре 2024 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отмечал, что министерство рассчитывает на подписание соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и ОАЭ и Индонезией в 2025 году. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в апреле подтвердил, что соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией планируется подписать до конца текущего года.