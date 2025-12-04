Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко - 04.12.2025
В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко
В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко - 04.12.2025, ПРАЙМ
В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко
Катамаран для краевых морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа планируется построить к лету 2027... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T17:25+0300
2025-12-04T17:25+0300
бизнес
россия
владивосток
приморье
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865216526_0:82:3351:1967_1920x0_80_0_0_75b3ef7b02fd6312ecc2e3af4dc4e5e9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Катамаран для краевых морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа планируется построить к лету 2027 года в Приморье, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко. "Идёт строительство скоростного пассажирского судна вместимостью 200 человек, с максимальной эксплуатационной скоростью 35 узлов. Катамаран будет задействован в обеспечении межмуниципальных морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа. Его поставка ожидается в июле 2027 года", - цитируются в релизе правительства региона слова Игнатенко. Он отметил, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод также строит грузопассажирскую баржу. Краевой министр озвучил перспективу развития морских пассажирских перевозок во время большого отчёта с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко, отмечают власти. Ранее пассажирские перевозки в Хасанский район по популярному маршруту Владивосток – Безверхово – Славянка выполнял катер "Лотос". А до этого многие годы на линии Владивосток - Славянка работало скоростное судно "Комета-29". Сейчас морские пассажирские перевозки в Приморье осуществляются по маршрутам Владивосток – остров Попова – Рейнеке и Владивосток – Береговое, грузопассажирский плашкоут "Путятин" ходит на линии Дунай – Путятин.
владивосток
приморье
бизнес, россия, владивосток, приморье
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Приморье
17:25 04.12.2025
 
В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко

Игнатенко: в Приморье к лету 2027 года построят катамаран для пассажирских перевозок

© РИА Новости . Виталий Аньков
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Катамаран для краевых морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа планируется построить к лету 2027 года в Приморье, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко.
"Идёт строительство скоростного пассажирского судна вместимостью 200 человек, с максимальной эксплуатационной скоростью 35 узлов. Катамаран будет задействован в обеспечении межмуниципальных морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа. Его поставка ожидается в июле 2027 года", - цитируются в релизе правительства региона слова Игнатенко.
Он отметил, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод также строит грузопассажирскую баржу.
Краевой министр озвучил перспективу развития морских пассажирских перевозок во время большого отчёта с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко, отмечают власти.
Ранее пассажирские перевозки в Хасанский район по популярному маршруту Владивосток – Безверхово – Славянка выполнял катер "Лотос". А до этого многие годы на линии Владивосток - Славянка работало скоростное судно "Комета-29". Сейчас морские пассажирские перевозки в Приморье осуществляются по маршрутам Владивосток – остров Попова – Рейнеке и Владивосток – Береговое, грузопассажирский плашкоут "Путятин" ходит на линии Дунай – Путятин.
Приморье в 2026 году откроет представительство в китайском Гуанчжоу
2 декабря, 04:20
2 декабря, 04:20
 
