В Приморье построят катамаран для пассажирских перевозок, заявил Игнатенко
Игнатенко: в Приморье к лету 2027 года построят катамаран для пассажирских перевозок
Вид на бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - ПРАЙМ. Катамаран для краевых морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа планируется построить к лету 2027 года в Приморье, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Игнатенко.
"Идёт строительство скоростного пассажирского судна вместимостью 200 человек, с максимальной эксплуатационной скоростью 35 узлов. Катамаран будет задействован в обеспечении межмуниципальных морских пассажирских перевозок из Владивостока в Большой Камень и населённые пункты Хасанского округа. Его поставка ожидается в июле 2027 года", - цитируются в релизе правительства региона слова Игнатенко.
Он отметил, что Ливадийский ремонтно-судостроительный завод также строит грузопассажирскую баржу.
Краевой министр озвучил перспективу развития морских пассажирских перевозок во время большого отчёта с участием губернатора Приморья Олега Кожемяко, отмечают власти.
Ранее пассажирские перевозки в Хасанский район по популярному маршруту Владивосток – Безверхово – Славянка выполнял катер "Лотос". А до этого многие годы на линии Владивосток - Славянка работало скоростное судно "Комета-29". Сейчас морские пассажирские перевозки в Приморье осуществляются по маршрутам Владивосток – остров Попова – Рейнеке и Владивосток – Береговое, грузопассажирский плашкоут "Путятин" ходит на линии Дунай – Путятин.