Поставки рассказал о поставках российской нефти в Индию
04.12.2025
2025-12-04T21:44+0300
2025-12-04T21:44+0300
2025-12-04T21:44+0300
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Индию идут ритмично, заявил президент РФ Владимир Путин. "Торговля нефтепродуктами и нефтью, а также производство нефтепродуктов для потребителей российской нефти в Индии идёт абсолютно ритмично", - сказал Путин в интервью телеканалу India Today.
