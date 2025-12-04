Вучич обсудил с российским послом энергетические проекты

https://1prime.ru/20251204/serbiya-865202008.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg
БЕЛГРАД, 4 дек - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич на фоне санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко совместные энергетические проекты РФ и Сербии. Глава сербского государства утром в четверг привел встречу с послом России в администрации президента Сербии в Белграде. "Открытый разговор с послом Боцан-Харченко о важнейших вопросах двустороннего сотрудничества, с особым упором на область энергетики. Мы рассмотрели совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, говорили и о снабжении газом и инфраструктурных проектах, которые дополнительно укрепят нашу энергетическую систему", - написал Вучич в Instagram*. Президент Сербии выразил уверенность, что посредством открытого диалога и соблюдения обоюдных интересов стороны продолжат строить отношения, которые гарантируют надёжность, стабильность и предсказуемость для Сербии. Скупщина (парламент) Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) будет зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS). Пресс-служба компании NIS сообщила во вторник, что единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня. Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября. По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США. Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
