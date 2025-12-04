https://1prime.ru/20251204/spetsoperatsiya-865198952.html

Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах", - говорится в сообщении ведомства.

