Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ - 04.12.2025
Спецоперация на Украине
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
2025-12-04T12:31+0300
2025-12-04T12:31+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
12:31 04.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа ВС России в зоне СВО
Боевая работа ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Боевая работа ВС России в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153-х районах", - говорится в сообщении ведомства.
 
