"Они везде": СМИ рассказали о новой опасности для Украины в зоне СВО
BI: провода оптоволоконных БПЛА становятся серьезным препятствием для ВСУ
© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Оставленные провода от оптоволоконных беспилотников доставляют серьезные неудобства для ВСУ на поле боя, сообщает Business Insider.
"На <…> кадрах с фронта видно, как разорванные кабели образуют узлы — эту необычную паутину иногда различить можно только при ярком солнечном освещении или под определенным углом", — отмечается в статье.
Один из представителей ВСУ с позывным "Хищник" в разговоре с изданием сообщил, что "они повсюду". Он также добавил, что провода от оптоволоконных дронов стали "тактическим затруднением": они мешают во время ночных миссий спецназа, и солдаты не всегда могут отличить, перед ними кабель или ловушка.
Кроме того, военный подчеркнул, что проволочная паутина из отходов проводов может замедлять выполнение задач и становится "все более серьезной угрозой по мере приближения спецназа к линии фронта".
В июне британское издание Telegraph сообщило, что бойцы ВСУ признают значительное технологическое отставание от России в области оптоволоконных дронов. Украинская армия заявила, что потеряла преимущество в использовании беспилотников, которое теперь находится у российских сил.
Как ранее отмечали в Министерстве обороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимыми в современных боевых условиях, предлагая точность, скрытность и способность поражать цели там, где традиционные средства уже малоэффективны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>