Спецоперация на Украине
"Они везде": СМИ рассказали о новой опасности для Украины в зоне СВО
Оставленные провода от оптоволоконных беспилотников доставляют серьезные неудобства для ВСУ на поле боя, сообщает Business Insider. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T22:47+0300
2025-12-04T22:47+0300
спецоперация на украине
в мире
киев
всу
the times
минобороны рф
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Оставленные провода от оптоволоконных беспилотников доставляют серьезные неудобства для ВСУ на поле боя, сообщает Business Insider."На &lt;…&gt; кадрах с фронта видно, как разорванные кабели образуют узлы — эту необычную паутину иногда различить можно только при ярком солнечном освещении или под определенным углом", — отмечается в статье.Один из представителей ВСУ с позывным "Хищник" в разговоре с изданием сообщил, что "они повсюду". Он также добавил, что провода от оптоволоконных дронов стали "тактическим затруднением": они мешают во время ночных миссий спецназа, и солдаты не всегда могут отличить, перед ними кабель или ловушка.Кроме того, военный подчеркнул, что проволочная паутина из отходов проводов может замедлять выполнение задач и становится "все более серьезной угрозой по мере приближения спецназа к линии фронта".В июне британское издание Telegraph сообщило, что бойцы ВСУ признают значительное технологическое отставание от России в области оптоволоконных дронов. Украинская армия заявила, что потеряла преимущество в использовании беспилотников, которое теперь находится у российских сил.В мае британская газета The Times упомянула, что Россия опередила Киев в создании и эксплуатации FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных версий, что значительно изменило ситуацию на фронте.Как ранее отмечали в Министерстве обороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимыми в современных боевых условиях, предлагая точность, скрытность и способность поражать цели там, где традиционные средства уже малоэффективны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:47 04.12.2025
 
"Они везде": СМИ рассказали о новой опасности для Украины в зоне СВО

BI: провода оптоволоконных БПЛА становятся серьезным препятствием для ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Оставленные провода от оптоволоконных беспилотников доставляют серьезные неудобства для ВСУ на поле боя, сообщает Business Insider.
"На <…> кадрах с фронта видно, как разорванные кабели образуют узлы — эту необычную паутину иногда различить можно только при ярком солнечном освещении или под определенным углом", — отмечается в статье.
Боевая работа ВС России в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ
12:31
Один из представителей ВСУ с позывным "Хищник" в разговоре с изданием сообщил, что "они повсюду". Он также добавил, что провода от оптоволоконных дронов стали "тактическим затруднением": они мешают во время ночных миссий спецназа, и солдаты не всегда могут отличить, перед ними кабель или ловушка.
Кроме того, военный подчеркнул, что проволочная паутина из отходов проводов может замедлять выполнение задач и становится "все более серьезной угрозой по мере приближения спецназа к линии фронта".
В июне британское издание Telegraph сообщило, что бойцы ВСУ признают значительное технологическое отставание от России в области оптоволоконных дронов. Украинская армия заявила, что потеряла преимущество в использовании беспилотников, которое теперь находится у российских сил.
В мае британская газета The Times упомянула, что Россия опередила Киев в создании и эксплуатации FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных версий, что значительно изменило ситуацию на фронте.
Как ранее отмечали в Министерстве обороны России, оптоволоконные дроны стали незаменимыми в современных боевых условиях, предлагая точность, скрытность и способность поражать цели там, где традиционные средства уже малоэффективны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну
2 декабря, 06:54
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВ миреКиевВСУThe TimesМинобороны РФ
 
 
