Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251204/svo-865226132.html
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте - 04.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте
Украине необходимо срочно заключить мирное соглашение из-за текущей ситуации на передовой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T23:05+0300
2025-12-04T23:05+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
сша
дуглас макгрегор
дмитрий песков
василий небензя
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 4 декабря — ПРАЙМ. Украине необходимо срочно заключить мирное соглашение из-за текущей ситуации на передовой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинцы сейчас либо сдаются, либо погибают", — подчеркнул он. Он также отметил, что заявления о значительных потерях России выглядят нелепо и добавил, что украинские войска выматываются и сдаются в плен. "Заключите мирное соглашение, не затягивая!", — подытожил Макгрегор.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны стать стимулом для Украины уже сейчас начать переговоры.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские подразделения несут значительные потери и быстро теряют свою боеспособность.
https://1prime.ru/20251204/vystuplenie-865225977.html
https://1prime.ru/20251204/skandal-865225377.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, сша, дуглас макгрегор, дмитрий песков, василий небензя, оон
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, США, Дуглас Макгрегор, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
23:05 04.12.2025
 
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте

Макгрегор: Украине необходимо заключить мирное соглашение из-за обстановки в зоне СВО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 декабря — ПРАЙМ. Украине необходимо срочно заключить мирное соглашение из-за текущей ситуации на передовой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Украинцы сейчас либо сдаются, либо погибают", — подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
В Италии высказались о ситуации на Украине после выступления Путина
Вчера, 23:03
Он также отметил, что заявления о значительных потерях России выглядят нелепо и добавил, что украинские войска выматываются и сдаются в плен.
"Заключите мирное соглашение, не затягивая!", — подытожил Макгрегор.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны стать стимулом для Украины уже сейчас начать переговоры.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские подразделения несут значительные потери и быстро теряют свою боеспособность.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
"Управляет Зеленский": СМИ раскрыли детали коррупционного скандала в ЕС
Вчера, 22:54
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАСШАДуглас МакгрегорДмитрий ПесковВасилий НебензяООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала