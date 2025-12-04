https://1prime.ru/20251204/svo-865226132.html
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте - 04.12.2025
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте
Украине необходимо срочно заключить мирное соглашение из-за текущей ситуации на передовой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X. | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 декабря — ПРАЙМ. Украине необходимо срочно заключить мирное соглашение из-за текущей ситуации на передовой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Украинцы сейчас либо сдаются, либо погибают", — подчеркнул он. Он также отметил, что заявления о значительных потерях России выглядят нелепо и добавил, что украинские войска выматываются и сдаются в плен. "Заключите мирное соглашение, не затягивая!", — подытожил Макгрегор.На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны стать стимулом для Украины уже сейчас начать переговоры.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что украинские подразделения несут значительные потери и быстро теряют свою боеспособность.
В США сделали резкое предупреждение Украине из-за ситуации на фронте
