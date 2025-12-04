Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов - 04.12.2025
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов
2025-12-04T22:26+0300
2025-12-04T22:26+0300
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. США в рамках новых соглашений направят в Демократическую республику Конго и Руанду крупные компании для добычи редкоземельных ресурсов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы отправим некоторые из наших крупнейших и лучших компаний в эти две страны. Мы будем добывать редкоземельные металлы, вывозить часть активов и платить, все будут много зарабатывать. Это только два из многих новых соглашений, связанных с поставками минерального сырья, которые заключила моя администрация в этом году", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.
22:26 04.12.2025
 
США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов

Трамп: США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных металлов

Вид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. США в рамках новых соглашений направят в Демократическую республику Конго и Руанду крупные компании для добычи редкоземельных ресурсов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы отправим некоторые из наших крупнейших и лучших компаний в эти две страны. Мы будем добывать редкоземельные металлы, вывозить часть активов и платить, все будут много зарабатывать. Это только два из многих новых соглашений, связанных с поставками минерального сырья, которые заключила моя администрация в этом году", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.
Мужчина в кобальтовой шахте на юго-востоке Демократической Республики Конго - ПРАЙМ, 1920, 06.10.2025
ДР Конго планирует наказывать нарушителей квот на экспорт кобальта
6 октября, 12:04
 
