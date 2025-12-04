США направят в ДРК и Руанду компании для добычи редкоземельных ресурсов

https://1prime.ru/20251204/tramp-865224336.html

ВАШИНГТОН, 4 дек - ПРАЙМ. США в рамках новых соглашений направят в Демократическую республику Конго и Руанду крупные компании для добычи редкоземельных ресурсов, заявил президент США Дональд Трамп. "Мы отправим некоторые из наших крупнейших и лучших компаний в эти две страны. Мы будем добывать редкоземельные металлы, вывозить часть активов и платить, все будут много зарабатывать. Это только два из многих новых соглашений, связанных с поставками минерального сырья, которые заключила моя администрация в этом году", - сказал Трамп в ходе церемонии подписания мирного соглашения между ДРК и Руандой.

