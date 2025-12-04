https://1prime.ru/20251204/transsib-865196331.html

РЖД модернизировали станцию на Транссибе вблизи КНР, КНДР и портов Приморья

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. РЖД модернизировали станцию Барановский на Транссибе, через которую везутся грузы к портам и погранпереходам с Китаем и КНДР, а также к портам Приморья, сообщила компания. "РЖД завершили модернизацию станции Барановский в Приморском крае. Это важная логистическая развязка на Транссибе. Через неё грузы следуют к портам и пограничным переходам с КНР и КНДР в Хасанском районе Приморья, а также к транспортным узлам Владивостока и Находки", - говорится в сообщении РЖД. Железнодорожники для обеспечения беспрепятственного движения поездов по перекрёстным маршрутам построили путепроводную железнодорожную развязку. Также удлинили приёмоотправочные пути - это позволит обрабатывать грузовые составы повышенной массы. Станция расположена в излучине реки Раздольная. Строители для устойчивости инфраструктуры отсыпали земляное полотно на высоту до 15 метров, а фундамент возвели на сваях - установили почти 3,5 тысячи штук. Всего переработано 548 тысяч кубических метров грунта. "В рамках модернизации уложили 7,7 километра нового пути и 20 стрелочных переводов. Смонтировали 186 километров линий различных коммуникаций", - перечисляют РЖД. Обновлённая инфраструктура, отмечает компания, поможет оптимизировать эксплуатационную работу станции Барановский и увеличит грузовые перевозки к тихоокеанским портам Приморского края.

