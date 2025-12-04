"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала

https://1prime.ru/20251204/ukraina-865226280.html

МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе компании. По информации "Укрэнерго", в четверг состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрели внедрение антикоррупционной программы. "Наблюдательный совет решил создать комитет наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции, цель которого - усилить независимый надзор за вопросами, связанными с честностью. Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что руководству предприятия поручено внедрить механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.

