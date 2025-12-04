Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала - 04.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251204/ukraina-865226280.html
"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала
"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала - 04.12.2025, ПРАЙМ
"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала
Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и... | 04.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-04T23:07+0300
2025-12-04T23:07+0300
украина
владимир зеленский
набу
укрэнерго
энергоатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965180_0:267:3083:2001_1920x0_80_0_0_8013ecd3f52a1516362a7a6b3d85e2e3.jpg
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе компании. По информации "Укрэнерго", в четверг состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрели внедрение антикоррупционной программы. "Наблюдательный совет решил создать комитет наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции, цель которого - усилить независимый надзор за вопросами, связанными с честностью. Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". В компании отметили, что руководству предприятия поручено внедрить механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20251204/ukraina-865204398.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859965180_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_4d8397ecf35a61b89b0b2533c65b5a77.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, набу, укрэнерго, энергоатом
УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Укрэнерго, Энергоатом
23:07 04.12.2025
 
"Укрэнерго" создаст комитет по этике на фоне коррупционного скандала

"Укрэнерго" на фоне скандала создаст комитет по этике и противодействию коррупции

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Наблюдательный совет украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" на фоне коррупционного скандала решил создать комитет по этике и противодействию коррупции, сообщили в пресс-службе компании.
По информации "Укрэнерго", в четверг состоялось внеочередное заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрели внедрение антикоррупционной программы.
"Наблюдательный совет решил создать комитет наблюдательного совета по этике и предотвращению коррупции, цель которого - усилить независимый надзор за вопросами, связанными с честностью. Утвердить антикоррупционный план, который содержит структурированную дорожную карту для дальнейшего усиления управления, контроля и подотчетности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании отметили, что руководству предприятия поручено внедрить механизмы персональной ответственности для всех работников, вовлеченных в процессы закупок и тендеров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
На Западе раскрыли, какой "сюрприз" ждет Украину
Вчера, 14:30
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУУкрэнергоЭнергоатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала