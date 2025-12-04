Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нацпроектстрой" может участвовать в строительстве ж/д в Узбекистане - 04.12.2025
"Нацпроектстрой" может участвовать в строительстве ж/д в Узбекистане
бизнес
россия
узбекистан
ташкент
самарканд
шавкат мирзиеев
ТАШКЕНТ, 4 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный директор холдинга Алексей Крапивин. "Высказали интерес по участию в дальнейшей модернизации сети железных дорог на территории Узбекистана и активно хотим проработать возможность участия в концессионной дороге Ташкент-Самарканд. Президент (Узбекистана - ред.) поддержал наши инициативы", - сказал Крапивин в интервью телеканалу Uzbekistan 24. По данным телеканала, генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" в составе бизнес-делегации из России был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где представил действующие и перспективные проекты в республике. Крапивин сообщил, что президенту Узбекистана были представлены планы по локализации производства автоматических систем для железных дорог республики и ташкентского метрополитена на базе технопарка "Чирчик". "Мы уже в августе запустили производство, дальше будем его развивать", - добавил гендиректор "Нацпроектстроя". По данным министерства транспорта Узбекистана, в республике готовят проект высокоскоростной железной дороги Ташкент - Самарканд. Новая линия поможет покрыть путь всего за 1 час 26 минут, что почти вдвое быстрее нынешнего времени в пути по действующей линии. Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.
бизнес, россия, узбекистан, ташкент, самарканд, шавкат мирзиеев
Бизнес, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, Ташкент, Самарканд, Шавкат Мирзиеев
22:42 04.12.2025
 
© fotolia.com / Tomas SeredaЖелезная дорога
Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / Tomas Sereda
ТАШКЕНТ, 4 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "Нацпроектстрой" прорабатывает возможность участия в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Ташкент - Самарканд, заявил генеральный директор холдинга Алексей Крапивин.
"Высказали интерес по участию в дальнейшей модернизации сети железных дорог на территории Узбекистана и активно хотим проработать возможность участия в концессионной дороге Ташкент-Самарканд. Президент (Узбекистана - ред.) поддержал наши инициативы", - сказал Крапивин в интервью телеканалу Uzbekistan 24.
По данным телеканала, генеральный директор ГК "Нацпроектстрой" в составе бизнес-делегации из России был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, где представил действующие и перспективные проекты в республике.
Крапивин сообщил, что президенту Узбекистана были представлены планы по локализации производства автоматических систем для железных дорог республики и ташкентского метрополитена на базе технопарка "Чирчик". "Мы уже в августе запустили производство, дальше будем его развивать", - добавил гендиректор "Нацпроектстроя".
По данным министерства транспорта Узбекистана, в республике готовят проект высокоскоростной железной дороги Ташкент - Самарканд. Новая линия поможет покрыть путь всего за 1 час 26 минут, что почти вдвое быстрее нынешнего времени в пути по действующей линии.
Группа компаний "Нацпроектстрой" - крупнейший в России холдинг по строительству инфраструктуры: железных дорог, мостов, автодорог, портов, аэропортов и объектов энергетической инфраструктуры.
БизнесРОССИЯУЗБЕКИСТАНТашкентСамаркандШавкат Мирзиеев
 
 
