Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов на Мосбирже
Рубль укрепляется к юаню в первые часы торгов на Мосбирже
2025-12-04T11:28+0300
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Рубль умеренно укрепляется к юаню в первые часы торгов четверга, курс китайской валюты достигает минимумов с начала 2023 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.17 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,85 рубля. А максимально в четверг он опускался до 10,76 рубля, что стало минимумом с февраля позапрошлого года. Целевым в течение дня будет выступать диапазон 10,75-11,05 рубля, предполагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Дополнительные объемы предложения валюты со стороны регулятора, при текущей хрупкости баланса спроса и предложения, заставляют опасаться закрепления рубля в декабре на более низких уровнях: технически закрепление ниже 11 рубля открывает цели в районе 10,3-10,5 рубля", - добавляет он. "При стабильном внешнем фоне рубль будет торговаться в диапазоне 80–83 рубля за доллар. Ближе к концу месяца возможна коррекция в сторону 85 за доллар и выше 12 за юань — традиционный предновогодний рост валютных покупок и увеличение импорта могут сдвинуть баланс спроса", - в свою очередь считает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
