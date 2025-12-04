https://1prime.ru/20251204/zima-865209750.html
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме - 04.12.2025, ПРАЙМ
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме
Общая готовность новых регионов РФ к прохождению зимнего отопительного периода составляет 95%, работы будут продолжены, сообщил министр строительства РФ Ирек... | 04.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Общая готовность новых регионов РФ к прохождению зимнего отопительного периода составляет 95%, работы будут продолжены, сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании правительства в четверг. В ходе выступления Файзуллин доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей для прохождения отопительного периода сформированы 201 аварийно-восстановительная бригада в составе 1000 специалистов и 419 единиц техники. "Общая готовность составляет 95%, работы будут продолжены", - сказал Файзуллин.
