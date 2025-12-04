Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме
энергетика
россия
рф
запорожская область
ирек файзуллин
михаил мишустин
днр
лнр
херсонская область
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Общая готовность новых регионов РФ к прохождению зимнего отопительного периода составляет 95%, работы будут продолжены, сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании правительства в четверг. В ходе выступления Файзуллин доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей для прохождения отопительного периода сформированы 201 аварийно-восстановительная бригада в составе 1000 специалистов и 419 единиц техники. "Общая готовность составляет 95%, работы будут продолжены", - сказал Файзуллин.
россия, рф, запорожская область, ирек файзуллин, михаил мишустин, днр, лнр, херсонская область
15:39 04.12.2025
 
Файзуллин оценил готовность новых регионов к зиме

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Общая готовность новых регионов РФ к прохождению зимнего отопительного периода составляет 95%, работы будут продолжены, сообщил министр строительства РФ Ирек Файзуллин на заседании правительства в четверг.
В ходе выступления Файзуллин доложил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей для прохождения отопительного периода сформированы 201 аварийно-восстановительная бригада в составе 1000 специалистов и 419 единиц техники.
"Общая готовность составляет 95%, работы будут продолжены", - сказал Файзуллин.
 
