Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза - 05.12.2025, ПРАЙМ
Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза
Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза - 05.12.2025, ПРАЙМ
Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза
Организованный турпоток между РФ и Индией после введения безвизового режима для туристических групп может увеличиться более чем в два раза, говорится в... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:54+0300
2025-12-05T23:54+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Организованный турпоток между РФ и Индией после введения безвизового режима для туристических групп может увеличиться более чем в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран. "Безвизовый режим для туристических групп увеличит организованный турпоток между Индией и Россией более чем в два раза. Поездки станут дешевле и проще", - сказано в сообщении. Вопрос окончательного согласования безвизового режима для туристических групп был на индийской стороне, поэтому анонсирование первым лицом Индии скорого внедрения этого механизма вызывает оптимизм, говорит вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин. Скорее всего, с Индией будет действовать такой же режим для туристических групп, какой был предусмотрен для граждан Китая и Ирана, предположили в ассоциации. Работает это так: туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.
23:54 05.12.2025
 
Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза

АТОР: турпоток между Россией и Индией после введения безвиза может вырасти вдвое

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Организованный турпоток между РФ и Индией после введения безвизового режима для туристических групп может увеличиться более чем в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"Безвизовый режим для туристических групп увеличит организованный турпоток между Индией и Россией более чем в два раза. Поездки станут дешевле и проще", - сказано в сообщении.
Вопрос окончательного согласования безвизового режима для туристических групп был на индийской стороне, поэтому анонсирование первым лицом Индии скорого внедрения этого механизма вызывает оптимизм, говорит вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
Скорее всего, с Индией будет действовать такой же режим для туристических групп, какой был предусмотрен для граждан Китая и Ирана, предположили в ассоциации. Работает это так: туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.
Индия и Россия продолжат обсуждение транспортного коридора "Север-Юг"
Заголовок открываемого материала