Турпоток между Россией и Индией может вырасти в два раза

2025-12-05T23:54+0300
2025-12-05T23:54+0300
2025-12-05T23:54+0300
туризм
бизнес
россия
индия
рф
москва
владимир путин
нарендра моди
атор
интурист
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Организованный турпоток между РФ и Индией после введения безвизового режима для туристических групп может увеличиться более чем в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран. "Безвизовый режим для туристических групп увеличит организованный турпоток между Индией и Россией более чем в два раза. Поездки станут дешевле и проще", - сказано в сообщении. Вопрос окончательного согласования безвизового режима для туристических групп был на индийской стороне, поэтому анонсирование первым лицом Индии скорого внедрения этого механизма вызывает оптимизм, говорит вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин. Скорее всего, с Индией будет действовать такой же режим для туристических групп, какой был предусмотрен для граждан Китая и Ирана, предположили в ассоциации. Работает это так: туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.
