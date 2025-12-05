https://1prime.ru/20251205/bashkiriya-865254397.html
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти"
2025-12-05T17:49+0300
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Башкирия планирует выставить на торги часть своего пакета акций в "Башнефти" - почти 6,4% акций от уставного капитала компании, следует из материалов министерства земельных и имущественных отношений республики. Так, в план приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2024-2026 годы внесены изменения, согласно которым республика планирует к приватизации 11 303 564 акций, или 6,4% от уставного капитала компании. Согласно информации на сайте "Башнефти" от 2021 года, уставный капитал компании состоит из 177 634 501 акций, крупнейшие акционеры - "Роснефть", которой принадлежит 57,7% (102 432 459 акций), министерство земельных и имущественных отношений Башкирии - 25% (44 408 627 акций). Исходя из этих данных, к продаже планируется чуть больше четверти пакета акций, принадлежащего республике. "Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.
"Башнефть" направила почти 4,1 миллиарда рублей на природоохранные проекты