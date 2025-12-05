Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти" - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251205/bashkiriya-865254397.html
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти"
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти" - 05.12.2025, ПРАЙМ
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти"
Башкирия планирует выставить на торги часть своего пакета акций в "Башнефти" - почти 6,4% акций от уставного капитала компании, следует из материалов... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:49+0300
2025-12-05T17:49+0300
экономика
нефть
башкирия
башнефть
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865254240_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_9cb4bc889612461951e843d0345659cc.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Башкирия планирует выставить на торги часть своего пакета акций в "Башнефти" - почти 6,4% акций от уставного капитала компании, следует из материалов министерства земельных и имущественных отношений республики. Так, в план приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2024-2026 годы внесены изменения, согласно которым республика планирует к приватизации 11 303 564 акций, или 6,4% от уставного капитала компании. Согласно информации на сайте "Башнефти" от 2021 года, уставный капитал компании состоит из 177 634 501 акций, крупнейшие акционеры - "Роснефть", которой принадлежит 57,7% (102 432 459 акций), министерство земельных и имущественных отношений Башкирии - 25% (44 408 627 акций). Исходя из этих данных, к продаже планируется чуть больше четверти пакета акций, принадлежащего республике. "Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.
https://1prime.ru/20250811/rynok-860569479.html
башкирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/05/865254240_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_df746d5e5c9e3f99eb05d047818e96ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, башкирия, башнефть, роснефть
Экономика, Нефть, БАШКИРИЯ, Башнефть, Роснефть
17:49 05.12.2025
 
Башкирия планирует продать часть акций в "Башнефти"

Башкирия планирует выставить на торги почти 6,4% от уставного капитала "Башнефти"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОфис нефтяной компании "Башнефть"
Офис нефтяной компании Башнефть - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Офис нефтяной компании "Башнефть". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Башкирия планирует выставить на торги часть своего пакета акций в "Башнефти" - почти 6,4% акций от уставного капитала компании, следует из материалов министерства земельных и имущественных отношений республики.
Так, в план приватизации государственного имущества Республики Башкортостан на 2024-2026 годы внесены изменения, согласно которым республика планирует к приватизации 11 303 564 акций, или 6,4% от уставного капитала компании.
Согласно информации на сайте "Башнефти" от 2021 года, уставный капитал компании состоит из 177 634 501 акций, крупнейшие акционеры - "Роснефть", которой принадлежит 57,7% (102 432 459 акций), министерство земельных и имущественных отношений Башкирии - 25% (44 408 627 акций).
Исходя из этих данных, к продаже планируется чуть больше четверти пакета акций, принадлежащего республике.
"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
"Башнефть" направила почти 4,1 миллиарда рублей на природоохранные проекты
11 августа, 14:29
 
ЭкономикаНефтьБАШКИРИЯБашнефтьРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала