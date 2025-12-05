https://1prime.ru/20251205/blumberg-865235839.html
Нефть дешевеет две сессии подряд
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 59,52 доллара. За два предыдущих дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% марки WTI - на 1,76%. "Как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много. Вероятнее всего, путь наименьшего сопротивления для цен — вниз", — цитирует агентство Блумберг слова главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима (Saad Rahim). Об этом свидетельствует и ряд данных. Так, ранее управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) в США за неделю по 28 ноября выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 427,5 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя. Также нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco накануне понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года.
