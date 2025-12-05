Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет две сессии подряд - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/blumberg-865235839.html
Нефть дешевеет две сессии подряд
Нефть дешевеет две сессии подряд - 05.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет две сессии подряд
Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T08:28+0300
2025-12-05T08:28+0300
нефть
рынок
сша
саудовская аравия
азия
saudi aramco
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 59,52 доллара. За два предыдущих дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% марки WTI - на 1,76%. "Как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много. Вероятнее всего, путь наименьшего сопротивления для цен — вниз", — цитирует агентство Блумберг слова главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима (Saad Rahim). Об этом свидетельствует и ряд данных. Так, ранее управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) в США за неделю по 28 ноября выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 427,5 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя. Также нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco накануне понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года.
https://1prime.ru/20251204/neft-865218692.html
сша
саудовская аравия
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_099a87fe441f0e71b13a524b007a2628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, саудовская аравия, азия, saudi aramco
Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, АЗИЯ, Saudi Aramco
08:28 05.12.2025
 
Нефть дешевеет две сессии подряд

Нефть дешевеет на фоне роста спроса две сессии подряд

нефтекачалки
нефтекачалки
нефтекачалки. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 59,52 доллара.
За два предыдущих дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% марки WTI - на 1,76%.
"Как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много. Вероятнее всего, путь наименьшего сопротивления для цен — вниз", — цитирует агентство Блумберг слова главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима (Saad Rahim).
Об этом свидетельствует и ряд данных. Так, ранее управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) в США за неделю по 28 ноября выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 427,5 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя.
Также нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco накануне понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года.
Табличка на объекте Saudi Aramco - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2025
Saudi Aramco понизила цены на нефть для покупателей из Азии, сообщили СМИ
Вчера, 18:14
 
НефтьРынокСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯАЗИЯSaudi Aramco
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала