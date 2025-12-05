https://1prime.ru/20251205/blumberg-865235839.html

Нефть дешевеет две сессии подряд

Нефть дешевеет две сессии подряд - 05.12.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет две сессии подряд

Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T08:28+0300

2025-12-05T08:28+0300

2025-12-05T08:28+0300

нефть

рынок

сша

саудовская аравия

азия

saudi aramco

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75632/43/756324338_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_47af5351b098af85da19d88d3486a52f.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Нефть дешевеет после повышения цен две торговые сессии подряд, поскольку "как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.06 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 63,16 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 59,52 доллара. За два предыдущих дня цена на нефть марки Brent выросла на 1,3% марки WTI - на 1,76%. "Как бы сильно ни рос спрос, предложения всё равно очень много. Вероятнее всего, путь наименьшего сопротивления для цен — вниз", — цитирует агентство Блумберг слова главного экономиста Trafigura Group Саада Рахима (Saad Rahim). Об этом свидетельствует и ряд данных. Так, ранее управление энергетической информации минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) в США за неделю по 28 ноября выросли на 0,6 миллиона баррелей, до 427,5 миллиона. Аналитики при этом ждали снижения показателя. Также нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco накануне понизила отпускные цены на нефть на январь для покупателей из Азии до самого низкого уровня с начала 2021 года.

https://1prime.ru/20251204/neft-865218692.html

сша

саудовская аравия

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша, саудовская аравия, азия, saudi aramco