Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251205/konflikt-865266307.html
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине - 05.12.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине
Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T23:12+0300
2025-12-05T23:12+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
запад
дмитрий песков
владимир зеленский
оон
василий небензя
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X."Совершенно очевидно, большинство простых украинцев жаждет прекращения конфликта во что бы то ни стало, но не могут открыто говорить об этом, даже в частных беседах, так как их могут арестовать", — отметил он.Фази также сказал, что это стало частью "страшной действительности" полицейского государства, созданного главой киевского режима Владимиром Зеленским.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны заставить Украину срочно начать переговоры.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут утраты и быстро теряют боеспособность.
https://1prime.ru/20251205/trevoga-865265999.html
https://1prime.ru/20251205/peregovory-865265846.html
украина
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, василий небензя
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ООН, Василий Небензя
23:12 05.12.2025
 
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине

Фази: многие украинцы желают окончания конфликта, но боятся об этом сказать

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X.
"Совершенно очевидно, большинство простых украинцев жаждет прекращения конфликта во что бы то ни стало, но не могут открыто говорить об этом, даже в частных беседах, так как их могут арестовать", — отметил он.
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
В Германии выразили обеспокоенность ситуацией на Украине
23:07
Фази также сказал, что это стало частью "страшной действительности" полицейского государства, созданного главой киевского режима Владимиром Зеленским.
В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны заставить Украину срочно начать переговоры.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут утраты и быстро теряют боеспособность.
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
"Переломный момент". Орбан высказался о значении переговоров России и США
23:04
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАЗАПАДДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийООНВасилий Небензя
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала