На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине
На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине
2025-12-05T23:12+0300
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X."Совершенно очевидно, большинство простых украинцев жаждет прекращения конфликта во что бы то ни стало, но не могут открыто говорить об этом, даже в частных беседах, так как их могут арестовать", — отметил он.Фази также сказал, что это стало частью "страшной действительности" полицейского государства, созданного главой киевского режима Владимиром Зеленским.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны заставить Украину срочно начать переговоры.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут утраты и быстро теряют боеспособность.
