https://1prime.ru/20251205/konflikt-865266307.html

На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине

На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине - 05.12.2025, ПРАЙМ

На Западе высказались о возможном завершении конфликта на Украине

Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в... | 05.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-05T23:12+0300

2025-12-05T23:12+0300

2025-12-05T23:12+0300

спецоперация на украине

в мире

украина

запад

дмитрий песков

владимир зеленский

оон

василий небензя

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Многие жители Украины хотели бы завершения конфликта, однако не могут высказать это открыто, такое мнение выразил журналист Томас Фази на своей странице в соцсети X."Совершенно очевидно, большинство простых украинцев жаждет прекращения конфликта во что бы то ни стало, но не могут открыто говорить об этом, даже в частных беседах, так как их могут арестовать", — отметил он.Фази также сказал, что это стало частью "страшной действительности" полицейского государства, созданного главой киевского режима Владимиром Зеленским.В минувшую пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что неудачи на фронте должны заставить Украину срочно начать переговоры.Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут утраты и быстро теряют боеспособность.

https://1prime.ru/20251205/trevoga-865265999.html

https://1prime.ru/20251205/peregovory-865265846.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, запад, дмитрий песков, владимир зеленский, оон, василий небензя