Перевалка казахстанской нефти на КТК в ноябре упала в сравнении с февралем

АЛМА-АТА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем перевалки казахстанской нефти на КТК в ноябре упал на 5% по сравнению с февралем 2025 года, когда произошла первая атака украинских дронов на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил РИА Новости оператор Казахстана по магистральным нефтепроводам "Казтрансойл". "Перевалка нефти из системы магистральных нефтепроводов АО "Казтрансойл" в систему АО "Каспийский Трубопроводный Консорциум-К" осуществляется в штатном режиме. В феврале 2025 года объем перевалки составил 296 тысяч тонн. В ноябре 2025 года данный показатель составил 280 тысяч тонн, что на 5% меньше показателя за февраль", - заявили в компании. В феврале украинские БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", входящую в трубопроводную систему КТК. В марте ВСУ нанесли удар по НПС "Кавказская", которая не принадлежит КТК, но через нее осуществлялась перевалка нефти из железнодорожных цистерн в соединительный трубопровод до "Кропоткинской". В конце ноября пресс-служба консорциума сообщила о целенаправленном террористическом нападении на акваторию морского терминала КТК с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получили выносное причальное устройство ВПУ-2, его дальнейшая эксплуатация невозможна. Тридцатого ноября МИД Казахстана выразил протест Украине в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. В результате удара было повреждено выносное причальное устройство, после чего его эксплуатацию приостановили. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом. Министерство энергетики республики, комментируя ситуацию, заявило, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.

