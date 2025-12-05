В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Автозаправки "Лукойл" смогут легально работать в Румынии вплоть до апреля 2026 года, заявила министр иностранных дел страны Оана Цою.
Ранее министр энергетики Богдан Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, а также более 300 АЗС.
"Правительство Румынии приняло необходимые меры и теперь располагает инструментами для контроля за деятельностью компании... АЗС могут работать легально, выплачивать зарплату и приобретать акции до апреля 2026 года", - написала Цою в соцсети X.
По ее словам, сотрудники компании ближайшие несколько месяцев могут не переживать, что останутся без средств к существованию.
Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В четверг минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения из-за того, что не получила необходимую лицензию от минфина США.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.