Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251205/lukoyl-865253270.html
В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД
В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД - 05.12.2025, ПРАЙМ
В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД
Автозаправки "Лукойл" смогут легально работать в Румынии вплоть до апреля 2026 года, заявила министр иностранных дел страны Оана Цою. | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T17:34+0300
2025-12-05T17:34+0300
энергетика
мировая экономика
румыния
сша
великобритания
лукойл
ес
gunvor
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864063164_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_394ced51107ff04109f26c96314e60b6.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Автозаправки "Лукойл" смогут легально работать в Румынии вплоть до апреля 2026 года, заявила министр иностранных дел страны Оана Цою. Ранее министр энергетики Богдан Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, а также более 300 АЗС. "Правительство Румынии приняло необходимые меры и теперь располагает инструментами для контроля за деятельностью компании... АЗС могут работать легально, выплачивать зарплату и приобретать акции до апреля 2026 года", - написала Цою в соцсети X. По ее словам, сотрудники компании ближайшие несколько месяцев могут не переживать, что останутся без средств к существованию. Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В четверг минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения из-за того, что не получила необходимую лицензию от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, шла как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle. "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
https://1prime.ru/20251205/vuchichi-865228457.html
румыния
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864063164_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b6dd7fe22908a406892ba2e5f1fedaf9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, румыния, сша, великобритания, лукойл, ес, gunvor
Энергетика, Мировая экономика, РУМЫНИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лукойл, ЕС, Gunvor
17:34 05.12.2025
 
В Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать до апреля, заявила глава МИД

Цою: в Румынии АЗС "Лукойла" смогут работать легально до апреля 2026 года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 5 дек - ПРАЙМ. Автозаправки "Лукойл" смогут легально работать в Румынии вплоть до апреля 2026 года, заявила министр иностранных дел страны Оана Цою.
Ранее министр энергетики Богдан Иван сообщил, что Румыния ведет переговоры с "Лукойлом" о продаже активов компании на территории страны, а также экономическими агентами, которые могли бы стать потенциальными покупателями. Власти страны хотели бы купить нефтеперерабатывающий завод в Плоешть, а также более 300 АЗС.
"Правительство Румынии приняло необходимые меры и теперь располагает инструментами для контроля за деятельностью компании... АЗС могут работать легально, выплачивать зарплату и приобретать акции до апреля 2026 года", - написала Цою в соцсети X.
По ее словам, сотрудники компании ближайшие несколько месяцев могут не переживать, что останутся без средств к существованию.
Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
В четверг минфин США разрешил операции с "Лукойлом", необходимые для обслуживания и ликвидации заправок за пределами РФ, до конца апреля.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения из-за того, что не получила необходимую лицензию от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, шла как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Лицензия США на работу "Лукойла" поможет Сербии, заявил Вучич
00:26
 
ЭнергетикаМировая экономикаРУМЫНИЯСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛукойлЕСGunvor
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала