Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром... | 05.12.2025

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром Зеленским о предательстве США."Как Соединенные Штаты могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно НИКАКИХ договорных обязательств по защите?!" — говорится в публикации.Кошкович отметил, что Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.Вчера немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Указывается, что во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.

