Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе - 05.12.2025
Спецоперация на Украине
Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T11:51+0300
2025-12-05T11:51+0300
спецоперация на украине
сша
украина
эммануэль макрон
франция
владимир зеленский
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром Зеленским о предательстве США."Как Соединенные Штаты могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно НИКАКИХ договорных обязательств по защите?!" — говорится в публикации.Кошкович отметил, что Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.Вчера немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Указывается, что во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.
сша, украина, эммануэль макрон, франция, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, Владимир Зеленский
11:51 05.12.2025
 
Кошкович удивился заявлению Макрона в беседе с Зеленским о предательстве США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром Зеленским о предательстве США.

"Как Соединенные Штаты могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно НИКАКИХ договорных обязательств по защите?!" — говорится в публикации.
Кошкович отметил, что Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.

Вчера немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Указывается, что во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАЭммануэль МакронФРАНЦИЯВладимир Зеленский
 
 
