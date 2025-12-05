Признание Макрона в беседе с Зеленским вызвало изумление на Западе
Кошкович удивился заявлению Макрона в беседе с Зеленским о предательстве США
© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович удивился в соцсети X словам президента Франции Эммануэля Макрона в разговоре с Владимиром Зеленским о предательстве США.
"Как Соединенные Штаты могли "предать" страну, перед которой у них нет абсолютно НИКАКИХ договорных обязательств по защите?!" — говорится в публикации.
Кошкович отметил, что Трамп мог бы просто бросить Украину и выйти из конфликта, и это не вызвало бы абсолютно никаких моральных или юридических вопросов.
Вчера немецкий журнал Spiegel опубликовал расшифровку телефонного разговора европейских лидеров с Владимиром Зеленским об урегулировании между Москвой и Киевом. Указывается, что во время беседы Макрон среди прочего заявил, что США могут предать Украину.
