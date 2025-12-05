Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/neft-865245330.html
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире - 05.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:57+0300
2025-12-05T14:57+0300
нефть
рынок
ближний восток
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост пришёлся на Ближний Восток, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 59,57 доллара. Стоимость нефти в целом несколько стабилизируется в пятницу после двух дней роста подряд, а с начала недели цены прибавили уже больше 1%, что может стать второй неделей роста подряд. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь выросло на 12, в том числе на восемь - на Ближнем Востоке. А позднее в пятницу та же компания обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США за последнюю неделю. Падение нефтяных цен, которое продолжалось четыре месяца подряд (с августа по ноябрь), приостанавливается в начале последнего месяца в году. После апрельского обрушения котировок на 18% цены восстанавливались следующие три месяца и составляли около 70 долларов за баррель, но к настоящему моменту растеряли основную часть этого роста. Главными рыночными факторами остаются планы ОПЕК+ относительно нефтедобычи и ситуация на международной арене, при этом самый продолжительный перерыв в финансировании госорганов в США помешал выходу целого ряда макростатистики в ноябре, что внесло дополнительную нервозность и неуверенность в настроения инвесторов.
https://1prime.ru/20251205/blumberg-865235839.html
https://1prime.ru/20251204/putin-865223424.html
ближний восток
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, ближний восток, сша, опек
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ОПЕК
14:57 05.12.2025
 
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире

Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении числа буровых установок в мире

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост пришёлся на Ближний Восток, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 59,57 доллара.
нефтекачалки
Нефть дешевеет две сессии подряд
08:28
Стоимость нефти в целом несколько стабилизируется в пятницу после двух дней роста подряд, а с начала недели цены прибавили уже больше 1%, что может стать второй неделей роста подряд.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь выросло на 12, в том числе на восемь - на Ближнем Востоке.
А позднее в пятницу та же компания обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США за последнюю неделю.
Падение нефтяных цен, которое продолжалось четыре месяца подряд (с августа по ноябрь), приостанавливается в начале последнего месяца в году. После апрельского обрушения котировок на 18% цены восстанавливались следующие три месяца и составляли около 70 долларов за баррель, но к настоящему моменту растеряли основную часть этого роста.
Главными рыночными факторами остаются планы ОПЕК+ относительно нефтедобычи и ситуация на международной арене, при этом самый продолжительный перерыв в финансировании госорганов в США помешал выходу целого ряда макростатистики в ноябре, что внесло дополнительную нервозность и неуверенность в настроения инвесторов.
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию
Вчера, 21:44
 
НефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала