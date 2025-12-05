https://1prime.ru/20251205/neft-865245330.html
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире - 05.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:57+0300
2025-12-05T14:57+0300
2025-12-05T14:57+0300
нефть
рынок
ближний восток
сша
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост пришёлся на Ближний Восток, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 59,57 доллара. Стоимость нефти в целом несколько стабилизируется в пятницу после двух дней роста подряд, а с начала недели цены прибавили уже больше 1%, что может стать второй неделей роста подряд. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь выросло на 12, в том числе на восемь - на Ближнем Востоке. А позднее в пятницу та же компания обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США за последнюю неделю. Падение нефтяных цен, которое продолжалось четыре месяца подряд (с августа по ноябрь), приостанавливается в начале последнего месяца в году. После апрельского обрушения котировок на 18% цены восстанавливались следующие три месяца и составляли около 70 долларов за баррель, но к настоящему моменту растеряли основную часть этого роста. Главными рыночными факторами остаются планы ОПЕК+ относительно нефтедобычи и ситуация на международной арене, при этом самый продолжительный перерыв в финансировании госорганов в США помешал выходу целого ряда макростатистики в ноябре, что внесло дополнительную нервозность и неуверенность в настроения инвесторов.
https://1prime.ru/20251205/blumberg-865235839.html
https://1prime.ru/20251204/putin-865223424.html
ближний восток
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, ближний восток, сша, опек
Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ОПЕК
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении числа буровых установок в мире
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост пришёлся на Ближний Восток, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 59,57 доллара.
Нефть дешевеет две сессии подряд
Стоимость нефти в целом несколько стабилизируется в пятницу после двух дней роста подряд, а с начала недели цены прибавили уже больше 1%, что может стать второй неделей роста подряд.
Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes
сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь выросло на 12, в том числе на восемь - на Ближнем Востоке
.
А позднее в пятницу та же компания обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США
за последнюю неделю.
Падение нефтяных цен, которое продолжалось четыре месяца подряд (с августа по ноябрь), приостанавливается в начале последнего месяца в году. После апрельского обрушения котировок на 18% цены восстанавливались следующие три месяца и составляли около 70 долларов за баррель, но к настоящему моменту растеряли основную часть этого роста.
Главными рыночными факторами остаются планы ОПЕК+
относительно нефтедобычи и ситуация на международной арене, при этом самый продолжительный перерыв в финансировании госорганов в США помешал выходу целого ряда макростатистики в ноябре, что внесло дополнительную нервозность и неуверенность в настроения инвесторов.
Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию