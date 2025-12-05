https://1prime.ru/20251205/neft-865245330.html

Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем слабо снижаются после выхода данных об увеличении общего числа буровых установок в мире за месяц, причём основной прирост пришёлся на Ближний Восток, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.33 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 63,2 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,17%, до 59,57 доллара. Стоимость нефти в целом несколько стабилизируется в пятницу после двух дней роста подряд, а с начала недели цены прибавили уже больше 1%, что может стать второй неделей роста подряд. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь выросло на 12, в том числе на восемь - на Ближнем Востоке. А позднее в пятницу та же компания обнародует статистику действующих нефтяных буровых установок в США за последнюю неделю. Падение нефтяных цен, которое продолжалось четыре месяца подряд (с августа по ноябрь), приостанавливается в начале последнего месяца в году. После апрельского обрушения котировок на 18% цены восстанавливались следующие три месяца и составляли около 70 долларов за баррель, но к настоящему моменту растеряли основную часть этого роста. Главными рыночными факторами остаются планы ОПЕК+ относительно нефтедобычи и ситуация на международной арене, при этом самый продолжительный перерыв в финансировании госорганов в США помешал выходу целого ряда макростатистики в ноябре, что внесло дополнительную нервозность и неуверенность в настроения инвесторов.

