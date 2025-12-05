Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику - 05.12.2025
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику
Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжается по утвержденному министерством энергетики Казахстана... | 05.12.2025, ПРАЙМ
АЛМА-АТА, 5 дек - ПРАЙМ. Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжается по утвержденному министерством энергетики Казахстана графику, несмотря на недавнюю атаку украинских дронов на объект консорциума, заявил РИА Новости оператор магистральных нефтепроводов республики "Казтрансойл". В конце ноября пресс-служба консорциума сообщила о целенаправленном террористическом нападении на акваторию морского терминала КТК с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Тридцатого ноября МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом. "АО "Казтрансойл" осуществляет транспортировку нефти в соответствии с графиком транспортировки нефти, утверждаемым Министерством энергетики республики Казахстан, при условии фактической сдачи нефти грузоотправителями", - заявили в компании. Также там отметили, что объем перевалки нефти из системы магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" в систему КТК в январе-ноябре 2025 года составил 3 миллиона 260 тысяч тонн. Министерство энергетики республики, комментируя ситуацию, заявляло, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.
казахстан
17:13 05.12.2025
 
"Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику

РИА Новости: "Казтрансойл" продолжает транспортировать нефть по КТК по графику

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
АЛМА-АТА, 5 дек - ПРАЙМ. Транспортировка казахстанской нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) продолжается по утвержденному министерством энергетики Казахстана графику, несмотря на недавнюю атаку украинских дронов на объект консорциума, заявил РИА Новости оператор магистральных нефтепроводов республики "Казтрансойл".
В конце ноября пресс-служба консорциума сообщила о целенаправленном террористическом нападении на акваторию морского терминала КТК с использованием безэкипажных катеров. В результате атаки значительные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Тридцатого ноября МИД Казахстана выразил протест в адрес Украины в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру КТК. Ведомство подчеркнуло, что атака на объекты КТК наносит ущерб двусторонним отношениям между Астаной и Киевом.
"АО "Казтрансойл" осуществляет транспортировку нефти в соответствии с графиком транспортировки нефти, утверждаемым Министерством энергетики республики Казахстан, при условии фактической сдачи нефти грузоотправителями", - заявили в компании.
Также там отметили, что объем перевалки нефти из системы магистральных нефтепроводов "Казтрансойл" в систему КТК в январе-ноябре 2025 года составил 3 миллиона 260 тысяч тонн.
Министерство энергетики республики, комментируя ситуацию, заявляло, что для минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.
