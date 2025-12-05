Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,2% - до 64,02 доллара за баррель, показатель впервые с 20 ноября находится выше отметки в 64 доллара. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,27% - до 60,43 доллара.
19:05 05.12.2025
 
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 20 ноября

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,2% - до 64,02 доллара за баррель, показатель впервые с 20 ноября находится выше отметки в 64 доллара. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,27% - до 60,43 доллара.
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире
