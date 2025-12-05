https://1prime.ru/20251205/neft-865260334.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель - 05.12.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T19:05+0300
2025-12-05T19:05+0300
2025-12-05T19:05+0300
нефть
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,2% - до 64,02 доллара за баррель, показатель впервые с 20 ноября находится выше отметки в 64 доллара. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,27% - до 60,43 доллара.
https://1prime.ru/20251205/neft-865245330.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги
Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель
Цена барреля нефти марки Brent поднялась выше 64 долларов за баррель впервые с 20 ноября
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,2% - до 64,02 доллара за баррель, показатель впервые с 20 ноября находится выше отметки в 64 доллара. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,27% - до 60,43 доллара.
Нефть дешевеет после данных об увеличении числа буровых установок в мире