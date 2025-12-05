https://1prime.ru/20251205/neft-865260334.html

Цена нефти марки Brent поднялась выше $64 за баррель

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до более чем 1%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с конца ноября поднялась выше 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.37 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,2% - до 64,02 доллара за баррель, показатель впервые с 20 ноября находится выше отметки в 64 доллара. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,27% - до 60,43 доллара.

