СМИ: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на российскую нефть - 05.12.2025
СМИ: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на российскую нефть
СМИ: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на российскую нефть - 05.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на российскую нефть
Страны G7 и ЕС обсуждают замену "потолка" цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 05.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны G7 и ЕС обсуждают замену "потолка" цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок, передает агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников. "Страны "Группы семи" и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ (России - ред.) к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти", - передает агентство. Запрет на доступ РФ к услугам морских перевозок нефтепродуктов может появиться в следующем санкционном пакете ЕС, передает агентство.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны G7 и ЕС обсуждают замену "потолка" цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок, передает агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников.
"Страны "Группы семи" и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ (России - ред.) к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти", - передает агентство.
Запрет на доступ РФ к услугам морских перевозок нефтепродуктов может появиться в следующем санкционном пакете ЕС, передает агентство.
Песков оценил выгоду Индии от покупки нефти у России
