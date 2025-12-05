https://1prime.ru/20251205/neft-865262262.html

СМИ: G7 и ЕС обсуждают замену потолка цен на российскую нефть

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Страны G7 и ЕС обсуждают замену "потолка" цен на нефть РФ полным запретом на доступ России к услугам морских перевозок, передает агентство Рейтер со ссылкой на шесть источников. "Страны "Группы семи" и Евросоюза ведут переговоры о замене потолка цен на экспорт российской нефти полным запретом на доступ (России - ред.) к услугам морских перевозок с целью снизить доходы от нефти", - передает агентство. Запрет на доступ РФ к услугам морских перевозок нефтепродуктов может появиться в следующем санкционном пакете ЕС, передает агентство.

