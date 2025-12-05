https://1prime.ru/20251205/neft-865265280.html
Цены на нефть готовятся завершить неделю в плюсе
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,07% - до 63,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,02%, до 60,28 доллара. С понедельника Brent подорожал на 1,1%, WTI - на 2,9%. Инвесторы оценивают различные факторы, влияющие на нефтяной рынок. "В перспективе в центре внимания остаются факторы предложения… С другой стороны, любая эскалация геополитической ситуации приведет к росту цен", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham). Кроме того, отметил Фам, решение "восьмерки" ОПЕК+ по добыче оказывает поддержку нефтяным котировкам. Ранее Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман сохранили утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года. Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 5 декабря их число выросло на 6 - до 413 установок.
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут на 1%, неделю котировки также готовятся завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.03 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,07% - до 63,94 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,02%, до 60,28 доллара.
С понедельника Brent подорожал на 1,1%, WTI - на 2,9%. Инвесторы оценивают различные факторы, влияющие на нефтяной рынок.
"В перспективе в центре внимания остаются факторы предложения… С другой стороны, любая эскалация геополитической ситуации приведет к росту цен", - прокомментировал агентству Рейтер старший аналитик LSEG Анх Фам (Anh Pham).
Кроме того, отметил Фам, решение "восьмерки" ОПЕК+
по добыче оказывает поддержку нефтяным котировкам. Ранее Россия, Саудовская Аравия
, ОАЭ
, Ирак
, Алжир
, Казахстан
, Кувейт
и Оман
сохранили утвержденный на первый квартал 2026 года план оставить предел добычи нефти на уровне декабря 2025 года.
Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 5 декабря их число выросло на 6 - до 413 установок.
