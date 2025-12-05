https://1prime.ru/20251205/peskov-865247133.html

Песков оценил выгоду Индии от покупки нефти у России

2025-12-05T15:48+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Стоит просчитать, не выгоднее ли Индии продолжать покупать нефть у РФ, несмотря на пошлины США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Индия - крупный покупатель российской нефти. И Индия действительно зарабатывает довольно хорошие деньги. Так что это очень выгодно для индийцев. И, конечно же, это выгодно для нас. Так что это взаимовыгодный вопрос. Это основа экономического сотрудничества. И нужно учитывать, что теряется из-за этих 25% и что приобретается благодаря продолжению закупок. Если продолжение закупок приносит вам больше денег, почему бы не продолжить?" - сказал Песков, видео опубликовано в интервью RT. В конце августа президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50% - это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией - по данным американских властей, ее доля в импорте страны выросла с менее 1% до 42% после 2022 года, - а также с провалом торговых переговоров: пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Нью-Дели, что пошлины будут ограничены на уровне 15%.

2025

нефть, россия, индия, рф, сша, дмитрий песков, дональд трамп, rt