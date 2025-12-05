https://1prime.ru/20251205/pravitelstvo-865239607.html
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок - 05.12.2025, ПРАЙМ
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок
Правительство России дополнительно направит около 280 миллионов рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для пассажиров льготных категорий,... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T11:09+0300
2025-12-05T11:09+0300
2025-12-05T11:09+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
сочи
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_64db039e8d28765cfe12bd4a4c523d61.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит около 280 миллионов рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для пассажиров льготных категорий, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2025 года на возмещение затрат авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки из удалённых и труднодоступных населённых пунктов, будет дополнительно направлено 278,5 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Благодаря дополнительному финансированию будет просубсидирована перевозка не менее 35 тысяч человек. Правительство помогает с реализацией обеспечения транспортной связанности удалённых и труднодоступных районов страны с другими российскими регионами. На возмещение затрат авиакомпаний в ноябре 2025 года было выделено более 1,4 миллиарда рублей, а позже ещё более 300 миллионов рублей. Программа субсидирования авиаперевозок для пассажиров льготных категорий из удалённых и труднодоступных населённых пунктов была запущена в 2018 году, она охватывает 82 маршрута, включая в себя перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. "Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи", - отмечает правительство.
https://1prime.ru/20251205/dfo-865236675.html
москва
санкт-петербург
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_de547f5fd49d0d24f5f43d66d5ef54c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, санкт-петербург, сочи, михаил мишустин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СОЧИ, Михаил Мишустин
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок
Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидии авиаперевозок для льготников
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит около 280 миллионов рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для пассажиров льготных категорий, сообщила пресс-служба кабмина.
"До конца 2025 года на возмещение затрат авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки из удалённых и труднодоступных населённых пунктов, будет дополнительно направлено 278,5 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Благодаря дополнительному финансированию будет просубсидирована перевозка не менее 35 тысяч человек.
Правительство помогает с реализацией обеспечения транспортной связанности удалённых и труднодоступных районов страны с другими российскими регионами. На возмещение затрат авиакомпаний в ноябре 2025 года было выделено более 1,4 миллиарда рублей, а позже ещё более 300 миллионов рублей.
Программа субсидирования авиаперевозок для пассажиров льготных категорий из удалённых и труднодоступных населённых пунктов была запущена в 2018 году, она охватывает 82 маршрута, включая в себя перелёты в Москву
, Санкт-Петербург
, Сочи
, Омск, Новосибирск
, Екатеринбург
и другие города России.
"Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи", - отмечает правительство.
Правительство направит 500 миллионов рублей на развитие ДФО