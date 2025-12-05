https://1prime.ru/20251205/pravitelstvo-865239607.html

Правительство направит 280 миллионов рублей на субсидирование авиаперевозок

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правительство России дополнительно направит около 280 миллионов рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам для пассажиров льготных категорий, сообщила пресс-служба кабмина. "До конца 2025 года на возмещение затрат авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки из удалённых и труднодоступных населённых пунктов, будет дополнительно направлено 278,5 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Благодаря дополнительному финансированию будет просубсидирована перевозка не менее 35 тысяч человек. Правительство помогает с реализацией обеспечения транспортной связанности удалённых и труднодоступных районов страны с другими российскими регионами. На возмещение затрат авиакомпаний в ноябре 2025 года было выделено более 1,4 миллиарда рублей, а позже ещё более 300 миллионов рублей. Программа субсидирования авиаперевозок для пассажиров льготных категорий из удалённых и труднодоступных населённых пунктов была запущена в 2018 году, она охватывает 82 маршрута, включая в себя перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России. "Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи", - отмечает правительство.

