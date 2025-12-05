https://1prime.ru/20251205/rfpi-865238550.html
РФПИ видит значимые инвестиционные проекты для Индии в России
РФПИ видит значимые инвестиционные проекты для Индии в России - 05.12.2025, ПРАЙМ
РФПИ видит значимые инвестиционные проекты для Индии в России
Есть значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории РФ, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T10:30+0300
2025-12-05T10:30+0300
2025-12-05T10:30+0300
россия
нефть
индия
рф
кирилл дмитриев
рфпи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_a7f453a39b247628155a02327e54ec36.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - ПРАЙМ. Есть значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории РФ, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "И мы видим значимые инвестиционные проекты, которые Индия может осуществлять на территории России, а также российские компании могут выходить на рынок Индии", - сказал Дмитриев журналистам.
https://1prime.ru/20251205/dmitriev-865238415.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691801_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_a451f6016227f871c198291f7e7cb7fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нефть, индия, рф, кирилл дмитриев, рфпи
РОССИЯ, Нефть, ИНДИЯ, РФ, Кирилл Дмитриев, РФПИ
РФПИ видит значимые инвестиционные проекты для Индии в России
Глава РФПИ Дмитриев: Индия может осуществлять значимые инвестиционные проекты в России