Россия и Индия готовы активизировать сотрудничество в ДФО и в Арктике

2025-12-05T14:02+0300

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия готовы активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике. Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили свою готовность активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в документе.

