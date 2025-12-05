https://1prime.ru/20251205/rossiya-865243391.html
Россия и Индия готовы активизировать сотрудничество в ДФО и в Арктике
2025-12-05T14:02+0300
россия
нефть
индия
дальний восток
арктика
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия готовы активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике. Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля. "Стороны подтвердили свою готовность активизировать торгово-инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации", - говорится в документе.
