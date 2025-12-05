https://1prime.ru/20251205/sanktsii-865244980.html

Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Санкции не повлияли на экономику России и работу некоммерческих организаций, заявил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. "Опрос Высшей школы экономики показал, что 62% руководителей НКО считают, что у нас создана стабильная инфраструктура, которая позволяет работать НКО даже в условиях санкций. То есть санкции сильно не повлияли на экономическую жизнь страны, в том числе и на гражданский сектор", - сказал Журавский на панельной дискуссии "Государство и НКО: контуры партнерства на перспективу" в рамках форума "Мы вместе", который проходит 2-5 декабря в Москве. По словам Журавского, ни в одной стране мира нет такой мощной инфраструктуры некоммерческих организаций, как в России. Он также отметил, что за последние 25 лет общественные организации и благотворительные фонды в РФ выработали огромное количество социальных новаций.

