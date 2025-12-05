Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251205/sanktsii-865244980.html
Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле
Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле - 05.12.2025, ПРАЙМ
Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле
Санкции не повлияли на экономику России и работу некоммерческих организаций, заявил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T14:42+0300
2025-12-05T14:42+0300
россия
москва
рф
вшэ
нко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Санкции не повлияли на экономику России и работу некоммерческих организаций, заявил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский. "Опрос Высшей школы экономики показал, что 62% руководителей НКО считают, что у нас создана стабильная инфраструктура, которая позволяет работать НКО даже в условиях санкций. То есть санкции сильно не повлияли на экономическую жизнь страны, в том числе и на гражданский сектор", - сказал Журавский на панельной дискуссии "Государство и НКО: контуры партнерства на перспективу" в рамках форума "Мы вместе", который проходит 2-5 декабря в Москве. По словам Журавского, ни в одной стране мира нет такой мощной инфраструктуры некоммерческих организаций, как в России. Он также отметил, что за последние 25 лет общественные организации и благотворительные фонды в РФ выработали огромное количество социальных новаций.
https://1prime.ru/20251204/rossija-865185412.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_09c0bb5947c84f57254d113cb3efb305.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, рф, вшэ, нко
РОССИЯ, МОСКВА, РФ, ВШЭ, НКО
14:42 05.12.2025
 
Санкции не повлияли на экономику России и работу НКО, заявили в Кремле

Замглавы управления президента Журавский: санкции не повлияли на экономику и работу НКО

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Санкции не повлияли на экономику России и работу некоммерческих организаций, заявил заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.
"Опрос Высшей школы экономики показал, что 62% руководителей НКО считают, что у нас создана стабильная инфраструктура, которая позволяет работать НКО даже в условиях санкций. То есть санкции сильно не повлияли на экономическую жизнь страны, в том числе и на гражданский сектор", - сказал Журавский на панельной дискуссии "Государство и НКО: контуры партнерства на перспективу" в рамках форума "Мы вместе", который проходит 2-5 декабря в Москве.
По словам Журавского, ни в одной стране мира нет такой мощной инфраструктуры некоммерческих организаций, как в России. Он также отметил, что за последние 25 лет общественные организации и благотворительные фонды в РФ выработали огромное количество социальных новаций.
Число введенных против России санкций приблизилось к 31 тысяче
Вчера, 02:17
 
РОССИЯМОСКВАРФВШЭНКО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала