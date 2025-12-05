Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Корона бы не упала". Сикорский резко набросился на Зеленского
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, сказал глава МИД республики Радослав Сикорский. Его цитирует радиостанция RMF24."У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец", — заявил министр.Вместе с тем, он раскритиковал Навроцкого за его настойчивые требования к украинским властям проявить благодарность за оказанную помощь.Президент Польши заявлял, что Варшава будет ставить свои интересы выше интересов Украины.Кроме того, Навроцкий в июне отвечая на поздравления Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, польский президент неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
16:24 05.12.2025
 
"Корона бы не упала". Сикорский резко набросился на Зеленского

Сикорский: у Зеленского не упадет корона, если он запросит встречу с Навроцким

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому стоило бы попросить о встрече с президентом Польши Каролем Навроцким, сказал глава МИД республики Радослав Сикорский. Его цитирует радиостанция RMF24.

"У Зеленского не упала бы корона с головы, если бы он, проезжая через Польшу, запросил визит в президентский дворец", — заявил министр.
Вместе с тем, он раскритиковал Навроцкого за его настойчивые требования к украинским властям проявить благодарность за оказанную помощь.

Президент Польши заявлял, что Варшава будет ставить свои интересы выше интересов Украины.

Кроме того, Навроцкий в июне отвечая на поздравления Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, польский президент неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
ПОЛЬШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадослав СикорскийКароль Навроцкий
 
 
Заголовок открываемого материала