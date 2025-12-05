Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО - 05.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО - 05.12.2025, ПРАЙМ
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО
Критическое состояние украинских вооруженных сил не оставляет Украине иного выхода, кроме как признать победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер на... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T04:59+0300
2025-12-05T04:59+0300
спецоперация на украине
общество
украина
скотт риттер
всу
дональд трамп
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Критическое состояние украинских вооруженных сил не оставляет Украине иного выхода, кроме как признать победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале "Dialogue Works"."Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет. Дональд Трамп выступил и заявил: "Если вы продолжите в том же духе, Украины не будет". И, похоже, именно такой позиции он и придерживается", — сказал он.Эксперт полагает, что исход вооруженного конфликта и будущие дипломатические переговоры определяются на поле битвы, где киевский режим оказался в самой неблагоприятной ситуации из возможных."С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. &lt;…&gt; Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей", — резюмировал Риттер.По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли примерно 1275 военнослужащих, а также танк, 21 боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, ракетную установку Heron и систему "Град", радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, четыре станции РЭБ и 16 складов с боеприпасами.
https://1prime.ru/20251129/zelenskiy-865041249.html
https://1prime.ru/20251127/ukraina-864977203.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, скотт риттер, всу, дональд трамп, мировая экономика
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Скотт Риттер, ВСУ, Дональд Трамп, Мировая экономика
04:59 05.12.2025
 
"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО

Риттер: У Украины не осталось выбора, кроме как признать победу России

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа на Авдеевском направлении
Боевая работа на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Боевая работа на Авдеевском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Критическое состояние украинских вооруженных сил не оставляет Украине иного выхода, кроме как признать победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале "Dialogue Works".
"Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет. Дональд Трамп выступил и заявил: "Если вы продолжите в том же духе, Украины не будет". И, похоже, именно такой позиции он и придерживается", — сказал он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
"К черту Зеленского!" В США заявили об ужесточении в отношении Киева
29 ноября, 06:56
Эксперт полагает, что исход вооруженного конфликта и будущие дипломатические переговоры определяются на поле битвы, где киевский режим оказался в самой неблагоприятной ситуации из возможных.
"С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. <…> Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей", — резюмировал Риттер.
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли примерно 1275 военнослужащих, а также танк, 21 боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, ракетную установку Heron и систему "Град", радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, четыре станции РЭБ и 16 складов с боеприпасами.
Пожар под Киевом - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
"Украины уже не будет": на Западе намекнули на свое видение мирного плана
27 ноября, 04:10
 
Спецоперация на УкраинеОбществоУКРАИНАСкотт РиттерВСУДональд ТрампМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала