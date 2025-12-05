https://1prime.ru/20251205/svo-865232796.html

"Все мертвы": в США рассказали подробности о катастрофе на СВО

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Критическое состояние украинских вооруженных сил не оставляет Украине иного выхода, кроме как признать победу России, заявил военный аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале "Dialogue Works"."Все кончено. Есть понимание того, что Россия выиграла эту войну, и теперь Украине говорят: можно действовать по-легкому или по-сложному. Простой путь — просто признать победу России. Самый трудный вариант — Россия вас всех убьет. Дональд Трамп выступил и заявил: "Если вы продолжите в том же духе, Украины не будет". И, похоже, именно такой позиции он и придерживается", — сказал он.Эксперт полагает, что исход вооруженного конфликта и будущие дипломатические переговоры определяются на поле битвы, где киевский режим оказался в самой неблагоприятной ситуации из возможных."С украинцами все кончено. У них ничего не осталось. Бригады размером с батальон. <…> Они не могут никого заменить, потому что все мертвы. Никого не осталось. Ничего не осталось. И это реальность. Каждый день мы видим все больше и больше разрушений. Для украинцев нет хороших новостей", — резюмировал Риттер.По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли примерно 1275 военнослужащих, а также танк, 21 боевую бронированную машину, шесть артиллерийских орудий, ракетную установку Heron и систему "Град", радиолокационную станцию для контрбатарейной борьбы, четыре станции РЭБ и 16 складов с боеприпасами.

