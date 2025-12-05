Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. США не допустят Европу до переговоров по Украине из-за безрассудства европейских политиков, написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack."Европейцы (и НАТО), скорее всего, не будут играть никакой роли в урегулировании, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами и безрассудными политиками. США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них, даже в том, что касается обмена конфиденциальной разведывательной информацией", — говорится в публикации.При этом в материале отмечается, что если Украина продолжит свое стремительное отступление, а Россия будет готовиться навязать условия побежденному режиму, Вашингтон захочет спасти то, что сможет, и постараться максимально улучшить конечный результат.Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
10:34 05.12.2025
 
В США сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине

Брайен: США не допустят ЕС до переговоров по Украине из-за его безрассудства

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. США не допустят Европу до переговоров по Украине из-за безрассудства европейских политиков, написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье на платформе Substack.

"Европейцы (и НАТО), скорее всего, не будут играть никакой роли в урегулировании, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами и безрассудными политиками. США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от них, даже в том, что касается обмена конфиденциальной разведывательной информацией", — говорится в публикации.
При этом в материале отмечается, что если Украина продолжит свое стремительное отступление, а Россия будет готовиться навязать условия побежденному режиму, Вашингтон захочет спасти то, что сможет, и постараться максимально улучшить конечный результат.

Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
