Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская корпорация Chevron доставляет своих сотрудников на нефтедобывающие объекты в Венесуэле, несмотря на предупреждение США о небезопасности полетов в регионе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что Chevron, единственная оставшаяся в Венесуэле американская нефтедобывающая компания, в понедельник разослала своих сотрудников из Каракаса по всей стране чартерными рейсами. Как правило, они возвращаются в столицу в конце недели. "Деятельность Chevron в Венесуэле продолжается в полном соответствии с законами и нормативными актами, применимыми к ее деятельности, а также с санкциями, предусмотренными правительством США", - заявил агентству представитель Chevron Билл Туренн. В конце ноября Федеральное авиационное управление США рекомендовало авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полетах в районе столичного аэропорта Майкетия. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу. В ответ венесуэльский МИД обвинил США в односторонней приостановке репатриационных рейсов, что нарушило единственный канал сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом. Безопасность воздушного пространства Карибского бассейна стала политической проблемой, поскольку администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать свое военное присутствие в регионе, что в настоящее время представляет собой крупнейшее развертывание сил против страны в Западном полушарии с конца 1980-х годов. Конфликт совпал с резким ростом помех в системе связи, влияющим на работу спутниковой навигации и других систем в этом регионе, что делает авиаперелеты рискованными.

