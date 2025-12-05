Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ - 05.12.2025
https://1prime.ru/20251205/venesuela-865228011.html
Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ
Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ - 05.12.2025, ПРАЙМ
Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ
Американская корпорация Chevron доставляет своих сотрудников на нефтедобывающие объекты в Венесуэле, несмотря на предупреждение США о небезопасности полетов в... | 05.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-05T00:00+0300
2025-12-05T00:00+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76160/17/761601715_0:0:1380:776_1920x0_80_0_0_5adb3540ead1035d2b3c78012b1286cc.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская корпорация Chevron доставляет своих сотрудников на нефтедобывающие объекты в Венесуэле, несмотря на предупреждение США о небезопасности полетов в регионе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. Сообщается, что Chevron, единственная оставшаяся в Венесуэле американская нефтедобывающая компания, в понедельник разослала своих сотрудников из Каракаса по всей стране чартерными рейсами. Как правило, они возвращаются в столицу в конце недели. "Деятельность Chevron в Венесуэле продолжается в полном соответствии с законами и нормативными актами, применимыми к ее деятельности, а также с санкциями, предусмотренными правительством США", - заявил агентству представитель Chevron Билл Туренн. В конце ноября Федеральное авиационное управление США рекомендовало авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полетах в районе столичного аэропорта Майкетия. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу. В ответ венесуэльский МИД обвинил США в односторонней приостановке репатриационных рейсов, что нарушило единственный канал сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом. Безопасность воздушного пространства Карибского бассейна стала политической проблемой, поскольку администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать свое военное присутствие в регионе, что в настоящее время представляет собой крупнейшее развертывание сил против страны в Западном полушарии с конца 1980-х годов. Конфликт совпал с резким ростом помех в системе связи, влияющим на работу спутниковой навигации и других систем в этом регионе, что делает авиаперелеты рискованными.
00:00 05.12.2025
 
Chevron продолжает внутренние перелеты в Венесуэле, сообщили СМИ

Bloomberg: Chevron доставляет сотрудников в Венесуэлу, несмотря на предупреждения США

© tyo.Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
© tyo.
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Американская корпорация Chevron доставляет своих сотрудников на нефтедобывающие объекты в Венесуэле, несмотря на предупреждение США о небезопасности полетов в регионе, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
Сообщается, что Chevron, единственная оставшаяся в Венесуэле американская нефтедобывающая компания, в понедельник разослала своих сотрудников из Каракаса по всей стране чартерными рейсами. Как правило, они возвращаются в столицу в конце недели.
"Деятельность Chevron в Венесуэле продолжается в полном соответствии с законами и нормативными актами, применимыми к ее деятельности, а также с санкциями, предусмотренными правительством США", - заявил агентству представитель Chevron Билл Туренн.
В конце ноября Федеральное авиационное управление США рекомендовало авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полетах в районе столичного аэропорта Майкетия. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу. В ответ венесуэльский МИД обвинил США в односторонней приостановке репатриационных рейсов, что нарушило единственный канал сотрудничества между Вашингтоном и Каракасом.
Безопасность воздушного пространства Карибского бассейна стала политической проблемой, поскольку администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать свое военное присутствие в регионе, что в настоящее время представляет собой крупнейшее развертывание сил против страны в Западном полушарии с конца 1980-х годов. Конфликт совпал с резким ростом помех в системе связи, влияющим на работу спутниковой навигации и других систем в этом регионе, что делает авиаперелеты рискованными.
Заголовок открываемого материала