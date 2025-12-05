https://1prime.ru/20251205/zelenskiy-865236146.html

Зеленский сделал необычное заявление о переговорах Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор у него нет полных данных о переговорах главы России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом он заявил в своем Telegram-канале."Наша задача сейчас — получить полную информацию о том, что было сказано в России", — говорится в публикации.При этом Зеленский добавил, что для мира необходима поддержка партнеров.Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.

