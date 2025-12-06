https://1prime.ru/20251206/energiya-865284778.html

Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ

06.12.2025

Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители ряда энергокомпаний Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в области энергетической... | 06.12.2025, ПРАЙМ

БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители ряда энергокомпаний Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в области энергетической инфраструктуры, а также возобновляемой энергии, передает азербайджанское госагентство АзерТадж. Алиев в субботу принял председателя компании 2PointZero шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди. "В ходе беседы было подчеркнуто развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, нефтегазовой и других сферах. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергии, инвестиций, информационных технологий, горнодобывающей промышленности и других сферах", - говорится в сообщении.

азербайджан

2025

