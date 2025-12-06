Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ
Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ
Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители ряда энергокомпаний Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в области энергетической... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T20:33+0300
2025-12-06T20:33+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg
БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители ряда энергокомпаний Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в области энергетической инфраструктуры, а также возобновляемой энергии, передает азербайджанское госагентство АзерТадж. Алиев в субботу принял председателя компании 2PointZero шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди. "В ходе беседы было подчеркнуто развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, нефтегазовой и других сферах. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергии, инвестиций, информационных технологий, горнодобывающей промышленности и других сферах", - говорится в сообщении.
азербайджан
нефть, мировая экономика, азербайджан
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН
20:33 06.12.2025
 
Алиев и главы энергокомпаний ОАЭ обсудили возобновляемую энергию, пишут СМИ

БАКУ, 6 дек – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководители ряда энергокомпаний Объединенных Арабских Эмиратов провели переговоры в области энергетической инфраструктуры, а также возобновляемой энергии, передает азербайджанское госагентство АзерТадж.
Алиев в субботу принял председателя компании 2PointZero шейха Заида бен Хамдана бен Заида Аль Нахайяна, генерального исполнительного и управляющего директора International Holding Company Сайеда Басара Шуэба, а также генерального исполнительного директора International Resources Holding Али Аль Рашди.
"В ходе беседы было подчеркнуто развитие двусторонних связей в политической, торгово-экономической, нефтегазовой и других сферах. Состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области энергетической инфраструктуры, возобновляемой энергии, инвестиций, информационных технологий, горнодобывающей промышленности и других сферах", - говорится в сообщении.
Энергетика Нефть Мировая экономика АЗЕРБАЙДЖАН
 
 
