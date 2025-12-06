Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина - 06.12.2025
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина - 06.12.2025, ПРАЙМ
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина
Попытка европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина была воспринята индийским правительством как оскорбление,... | 06.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Попытка европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина была воспринята индийским правительством как оскорбление, сообщает немецкое издание Spiegel."Незадолго до визита Путина (в Индию. — Прим. ред.) послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты. В ней они назвали конфликт на Украине &lt;…&gt; жестоким нарушением международного права. Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года", — отмечается в материале.Государственный визит российского лидера в Индию проходил с 4 по 5 декабря. В пятницу Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а затем встретился с президентом Драупади Мурму.Глава государства подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и развитие многосторонних отношений с Нью-Дели по различным направлениям.
03:32 06.12.2025
 
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина

Spiegel: Западные страны оскорбили Индию вмешательством перед визитом Путина

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Попытка европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина была воспринята индийским правительством как оскорбление, сообщает немецкое издание Spiegel.
"Незадолго до визита ПутинаИндию. — Прим. ред.) послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты. В ней они назвали конфликт на Украине <…> жестоким нарушением международного права. Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года", — отмечается в материале.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на авиабазе ВВС Индии Палам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
На Западе обратили внимание на разницу в приеме Путина и Стармера в Индии
Вчера, 04:40
Государственный визит российского лидера в Индию проходил с 4 по 5 декабря. В пятницу Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а затем встретился с президентом Драупади Мурму.
Глава государства подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и развитие многосторонних отношений с Нью-Дели по различным направлениям.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о росте товарооборота с Индией до 100 миллиардов долларов
Вчера, 14:25
 
Мировая экономика
 
 
