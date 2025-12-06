https://1prime.ru/20251206/indiya-865269319.html
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина
В Индии оскорбились вмешательством Запада из-за визита Путина
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Попытка европейских дипломатов повлиять на внутренние дела Индии в связи с визитом Владимира Путина была воспринята индийским правительством как оскорбление, сообщает немецкое издание Spiegel."Незадолго до визита Путина (в Индию. — Прим. ред.) послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской ежедневной газеты. В ней они назвали конфликт на Украине <…> жестоким нарушением международного права. Они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Путина, но индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года", — отмечается в материале.Государственный визит российского лидера в Индию проходил с 4 по 5 декабря. В пятницу Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди, а затем встретился с президентом Драупади Мурму.Глава государства подчеркнул, что целью визита было не только обсуждение энергетических вопросов и подписание соглашений, но и развитие многосторонних отношений с Нью-Дели по различным направлениям.
