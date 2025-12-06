Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону иранский ядерный вопрос - 06.12.2025
Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону иранский ядерный вопрос
энергетика
мировая экономика
иран
тегеран
ближний восток
аббас аракчи
магатэ
мид
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
иран
тегеран
ближний восток
мировая экономика, иран, тегеран, ближний восток, аббас аракчи, магатэ, мид, совбез
Энергетика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД, Совбез
18:59 06.12.2025
 
Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону иранский ядерный вопрос

Главы МИД Ирана и Египта обсудили по телефону иранский вопрос ядерного оружия

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ТЕГЕРАН, 6 дек - ПРАЙМ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил по телефону с египетским коллегой Бадром Абдель Аты ядерную программу Тегерана, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе этого разговора обсуждался иранский ядерный вопрос", - приводится текст заявления на официальном Telegram-канале министерства.
Помимо этого, сообщается в заявлении, стороны обсудили двусторонние отношения, а также события в регионе Ближнего Востока.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что новая резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нанесет вред кооперации агентства с исламской республикой, она также подрывает авторитет и независимость международной организации. Министр после резолюции также отметил, что Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенном в сентябре.
Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определявшего контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Иран и Россия договорились сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
15:10
 
Энергетика Мировая экономика ИРАН Тегеран БЛИЖНИЙ ВОСТОК Аббас Аракчи МАГАТЭ МИД Совбез
 
 
