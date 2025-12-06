Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Армия рушится". В Норвегии рассказали о катастрофе в ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251206/katastrofa-865286618.html
"Армия рушится". В Норвегии рассказали о катастрофе в ВСУ
"Армия рушится". В Норвегии рассказали о катастрофе в ВСУ - 06.12.2025, ПРАЙМ
"Армия рушится". В Норвегии рассказали о катастрофе в ВСУ
Украинская армия переживает кризисное состояние, несмотря на старания киевских союзников это скрыть, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге на Steigan. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T22:55+0300
2025-12-06T22:55+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
киев
норвегия
василий небензя
дмитрий песков
оон
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Украинская армия переживает кризисное состояние, несмотря на старания киевских союзников это скрыть, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге на Steigan."Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировало 10 000 человек, а в 2023 — 25 000. Число погибших невероятно велико", — отметил он.Стейган добавил, что ежедневно поступают сообщения о том, что российские войска освобождают очередной населенный пункт на Украине, и сторонники Киева пытаются умалить значение этих успехов.По мнению автора, в украинском конфликте применяется тактика "войны на истощение", позволяя более сильной армии удерживать позиции до тех пор, пока "она не сотрет в порошок своего противника"."Существует множество признаков того, что Украина приближается к этой точке", — заключил Стейган.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к необходимости сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин недавно заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены посредством военной операции, либо украинские войска покинут их и перестанут вести там боевые действия.
https://1prime.ru/20251206/ukraina-865286482.html
https://1prime.ru/20251206/ataka-865286310.html
украина
киев
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, киев, норвегия, василий небензя, дмитрий песков, оон, владимир путин
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, Киев, НОРВЕГИЯ, Василий Небензя, Дмитрий Песков, ООН, Владимир Путин
22:55 06.12.2025
 
"Армия рушится". В Норвегии рассказали о катастрофе в ВСУ

Steigan: среди украинских солдат растет число дезертиров

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Работа артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Украинская армия переживает кризисное состояние, несмотря на старания киевских союзников это скрыть, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге на Steigan.
"Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировало 10 000 человек, а в 2023 — 25 000. Число погибших невероятно велико", — отметил он.
Украинский флаг
У Украины уйдут недели на восстановление энергосистемы, заявили в Укрэнерго
Вчера, 22:53
Стейган добавил, что ежедневно поступают сообщения о том, что российские войска освобождают очередной населенный пункт на Украине, и сторонники Киева пытаются умалить значение этих успехов.
По мнению автора, в украинском конфликте применяется тактика "войны на истощение", позволяя более сильной армии удерживать позиции до тех пор, пока "она не сотрет в порошок своего противника".
"Существует множество признаков того, что Украина приближается к этой точке", — заключил Стейган.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к необходимости сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Президент России Владимир Путин недавно заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены посредством военной операции, либо украинские войска покинут их и перестанут вести там боевые действия.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
СМИ набросились на Зеленского из-за произошедшего в Турции
Вчера, 22:52
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАКиевНОРВЕГИЯВасилий НебензяДмитрий ПесковООНВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала