Украинская армия переживает кризисное состояние, несмотря на старания киевских союзников это скрыть, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге на Steigan. | 06.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Украинская армия переживает кризисное состояние, несмотря на старания киевских союзников это скрыть, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге на Steigan."Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 000. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировало 10 000 человек, а в 2023 — 25 000. Число погибших невероятно велико", — отметил он.Стейган добавил, что ежедневно поступают сообщения о том, что российские войска освобождают очередной населенный пункт на Украине, и сторонники Киева пытаются умалить значение этих успехов.По мнению автора, в украинском конфликте применяется тактика "войны на истощение", позволяя более сильной армии удерживать позиции до тех пор, пока "она не сотрет в порошок своего противника"."Существует множество признаков того, что Украина приближается к этой точке", — заключил Стейган.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Украину к необходимости сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин недавно заявил в интервью India Today, что контролируемые Киевом территории либо будут освобождены посредством военной операции, либо украинские войска покинут их и перестанут вести там боевые действия.

