Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251206/medvedev-865282985.html
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС - 06.12.2025, ПРАЙМ
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с призывом американского предпринимателя Илона Маска к ликвидации Евросоюза. | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T17:50+0300
2025-12-06T17:50+0300
политика
мировая экономика
рф
дмитрий медведев
ес
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5f703e2c7fd916a57666a54dc3d4cf5.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с призывом американского предпринимателя Илона Маска к ликвидации Евросоюза. Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ. "Именно", - так Медведев в X прокомментировал публикацию американского предпринимателя.
https://1prime.ru/20251206/ssha-865282731.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849549520_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b4fce8bfc4ad17f9f2f6f855162a2bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, рф, дмитрий медведев, ес, совбез
Политика, Мировая экономика, РФ, Дмитрий Медведев, ЕС, Совбез
17:50 06.12.2025
 
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС

Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с призывом американского предпринимателя Илона Маска к ликвидации Евросоюза.
Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ.
"Именно", - так Медведев в X прокомментировал публикацию американского предпринимателя.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
Дмитриев назвал честной новую стратегию США, критикующую Европу
17:23
 
ПолитикаМировая экономикаРФДмитрий МедведевЕССовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала