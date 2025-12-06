https://1prime.ru/20251206/medvedev-865282985.html
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС - 06.12.2025, ПРАЙМ
Медведев согласился с призывом Маска к ликвидации ЕС
06.12.2025
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев согласился с призывом американского предпринимателя Илона Маска к ликвидации Евросоюза. Ранее Маск написал в соцсети X, что ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ. "Именно", - так Медведев в X прокомментировал публикацию американского предпринимателя.
