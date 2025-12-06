https://1prime.ru/20251206/neft-865272751.html

Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти

Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти - 06.12.2025, ПРАЙМ

Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти

Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T08:42+0300

2025-12-06T08:42+0300

2025-12-06T08:42+0300

нефть

россия

казахстан

китай

роснефть

минфин сша

cnpc

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев. "Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита. Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). В феврале 2022 года "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти в Китай через территорию Казахстана сроком на десять лет. Сырье в рамках контракта предназначено для переработки на заводах на северо-западе КНР. Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.

https://1prime.ru/20251124/rossiya-864887862.html

казахстан

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, казахстан, китай, роснефть, минфин сша, cnpc