Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти

МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев. "Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита. Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). В феврале 2022 года "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти в Китай через территорию Казахстана сроком на десять лет. Сырье в рамках контракта предназначено для переработки на заводах на северо-западе КНР. Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.
