Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти - 06.12.2025, ПРАЙМ
Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти
Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти - 06.12.2025, ПРАЙМ
Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти
Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T08:42+0300
2025-12-06T08:42+0300
нефть
россия
казахстан
китай
роснефть
минфин сша
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев. "Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита. Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC). В феврале 2022 года "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти в Китай через территорию Казахстана сроком на десять лет. Сырье в рамках контракта предназначено для переработки на заводах на северо-западе КНР. Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.
казахстан
китай
нефть, россия, казахстан, китай, роснефть, минфин сша, cnpc
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, КИТАЙ, Роснефть, Минфин США, CNPC
08:42 06.12.2025
 
Посол Казахстана прокомментировал ситуацию с транзитом российской нефти

Посол Абаев: нет предпосылок к тому, чтобы Казахстан прекратил транзит нефти из РФ

© РИА Новости . Максим Богодвид
Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Транзит российской нефти по территории Казахстана происходит в рамках межправительственного соглашения и нет предпосылок к тому, чтобы оно было поставлено под сомнение, заявил РИА Новости казахский посол в России Даурен Абаев.
"Нет, у нас, насколько я знаю, транзит российской нефти осуществляется в рамках межправительственного соглашения. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы межправосоглашение было как-то поставлено под сомнение. Оно работает", - сказал Абаев, отвечая на вопрос о возможности приостановки транзита.
Ранее издание RTVI сообщило, что Казахстан якобы готов остановить транзит российской нефти через свою территорию, опасаясь санкций. Решение о закрытии транзита зависит от разъяснений, которые Казахстан планирует получить от Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
В феврале 2022 года "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC подписали соглашение о поставках 100 миллионов тонн российской нефти в Китай через территорию Казахстана сроком на десять лет. Сырье в рамках контракта предназначено для переработки на заводах на северо-западе КНР.
Россия поставляет нефть в Китай по разным маршрутам, однако транзит через Казахстан остается одним из ключевых каналов. С 2005 года совокупные поставки "Роснефти" в КНР превысили 440 миллионов тонн, компания обеспечивает около 7% потребности Китая в сырой нефти и является одним из крупных поставщиков нефтепродуктов.
Добыча нефти в Татарстане
Индия и Китай не откажутся от российской нефти, заявили в РАСПП
24 ноября, 18:27
