Правительство профинансирует пенсии для жителей трех новых регионов

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. Заседание кабмина прошло в четверг. "Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка проекта акта продиктована необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области в соответствии с региональным законодательством.
