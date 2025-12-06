https://1prime.ru/20251206/pensii-865280417.html

Правительство профинансирует пенсии для жителей трех новых регионов

Правительство профинансирует пенсии для жителей трех новых регионов - 06.12.2025, ПРАЙМ

Правительство профинансирует пенсии для жителей трех новых регионов

Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T14:13+0300

2025-12-06T14:13+0300

2025-12-06T14:13+0300

экономика

россия

запорожская область

рф

лнр

пенсии

днр

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. Заседание кабмина прошло в четверг. "Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка проекта акта продиктована необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области в соответствии с региональным законодательством.

запорожская область

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запорожская область, рф, лнр, пенсии, днр