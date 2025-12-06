Правительство профинансирует пенсии для жителей трех новых регионов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-06T14:13+0300
2025-12-06T14:13+0300
экономика
россия
запорожская область
рф
лнр
пенсии
днр
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области. Заседание кабмина прошло в четверг. "Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка проекта акта продиктована необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области в соответствии с региональным законодательством.
россия, запорожская область, рф, лнр, пенсии, днр
Экономика, РОССИЯ, Запорожская область, РФ, ЛНР, Пенсии, ДНР
14:13 06.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ приняло проект распоряжения, направленный на финансирование пенсий для жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Заседание кабмина прошло в четверг.
"Решения, принятые на заседании правительства 4 декабря 2025 года... О внесении изменений в распоряжение правительства Российской Федерации от 17 января 2025 года №31-р... Решение правительства: Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что разработка проекта акта продиктована необходимостью финансового обеспечения расходов на пенсионное обеспечение граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Запорожской области в соответствии с региональным законодательством.
 
ЭкономикаРОССИЯЗапорожская областьРФЛНРПенсииДНР
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
