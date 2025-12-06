https://1prime.ru/20251206/pozhary-865274414.html
Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами - 06.12.2025, ПРАЙМ
Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 2,6 миллиарда рублей на возмещение затрат по борьбе с лесными пожарами в российских... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T10:06+0300
2025-12-06T10:06+0300
2025-12-06T10:06+0300
экономика
общество
россия
рф
бурятия
красноярский край
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865274254_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_b6a7e0b8b8ae62f8363062c60ffb20d0.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 2,6 миллиарда рублей на возмещение затрат по борьбе с лесными пожарами в российских регионах, сообщили в российском кабмине. “На возмещение затрат по ликвидации лесных пожаров ряду российских регионов будет выделено около 2,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано”, - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что финансирование предназначено для 11 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Забайкальский и Красноярский края, Архангельская, Иркутская, Ростовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Кроме того, Бурятии, Коми, Тыве, Красноярскому краю, Архангельской и Иркутской областям суммарно выделено почти 376 млн рублей на компенсацию затрат по организации мониторинга пожарной опасности в лесах с использованием авиации, уточнили в правительстве РФ.
рф
бурятия
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/06/865274254_456:0:3185:2047_1920x0_80_0_0_e67bc2a854fa21534cd4bd72b3e09a37.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, бурятия, красноярский край, михаил мишустин
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Бурятия, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Михаил Мишустин
Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами
Правительство выделило 11 регионам 2,6 млрд руб на компенсацию затрат по борьбе с пожарами