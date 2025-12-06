https://1prime.ru/20251206/pozhary-865274414.html

Регионам выделили 2,6 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 2,6 миллиарда рублей на возмещение затрат по борьбе с лесными пожарами в российских регионах, сообщили в российском кабмине. “На возмещение затрат по ликвидации лесных пожаров ряду российских регионов будет выделено около 2,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано”, - говорится в сообщении кабмина. Отмечается, что финансирование предназначено для 11 регионов, в числе которых Бурятия, Карелия, Забайкальский и Красноярский края, Архангельская, Иркутская, Ростовская, Томская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Кроме того, Бурятии, Коми, Тыве, Красноярскому краю, Архангельской и Иркутской областям суммарно выделено почти 376 млн рублей на компенсацию затрат по организации мониторинга пожарной опасности в лесах с использованием авиации, уточнили в правительстве РФ.

