Путин по телефону обсудил двусторонние отношения с лидером Киргизии
2025-12-06T16:43+0300
политика
россия
киргизия
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров в Бишкеке придали серьезный импульс отношениям двух стран, сообщает Кремль. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении. Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. Президенты подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества. Также Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.
киргизия
бишкек
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
