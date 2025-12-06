Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин по телефону обсудил двусторонние отношения с лидером Киргизии - 06.12.2025
Путин по телефону обсудил двусторонние отношения с лидером Киргизии
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров... | 06.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-06T16:43+0300
2025-12-06T16:43+0300
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров в Бишкеке придали серьезный импульс отношениям двух стран, сообщает Кремль. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении. Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. Президенты подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества. Также Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.
россия, киргизия, бишкек, владимир путин, садыр жапаров
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
16:43 06.12.2025
 
Путин по телефону обсудил двусторонние отношения с лидером Киргизии

Путин в телефонном разговоре с президентом Киргизии обсудил двусторонние отношения

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров в Бишкеке придали серьезный импульс отношениям двух стран, сообщает Кремль.
"В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении.
Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. Президенты подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества.
Также Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии совместного фотографирования в Бишкеке - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров обсудили тему миграции
Политика, РОССИЯ, КИРГИЗИЯ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров
 
 
