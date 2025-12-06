https://1prime.ru/20251206/putin-865282443.html

Путин по телефону обсудил двусторонние отношения с лидером Киргизии

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, лидеры подчеркнули, что итоги переговоров в Бишкеке придали серьезный импульс отношениям двух стран, сообщает Кремль. "В ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил президента Киргизской Республики Садыра Жапарова с днем рождения", - говорится в сообщении. Путин еще раз выразил признательность за радушный прием и гостеприимство, оказанные в ходе государственного визита в Киргизию 25-26 ноября. Президенты подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьезный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнерства и союзничества. Также Садыру Жапарову была направлена поздравительная телеграмма.

