https://1prime.ru/20251206/rubl-865245819.html

Аналитик объяснил, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

Аналитик объяснил, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз - 06.12.2025, ПРАЙМ

Аналитик объяснил, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

Почему рубль в конце года укрепляется вопреки трендам, а доллар слабеет, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж... | 06.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-06T02:02+0300

2025-12-06T02:02+0300

2025-12-06T02:02+0300

курс доллара к рублю

рынок

курсы валют

рубль

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82912/74/829127423_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_8ff9670188add4b8942ed4bbafdab04a.jpg

МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Почему рубль в конце года укрепляется вопреки трендам, а доллар слабеет, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Позиции рубля в первой декабря остаются заметно сильными. На уходящей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей - минимума с мая 2023 года. Юань также падал к рублю до почти трехлетних минимумов. Это нетипично для конца года - традиционно в этот период рубль слабел на фоне роста импорта и скачка бюджетных расходов.“Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности. Более того, ежедневная продажа иностранной валюты в декабре выросла до максимального значения 14,5 миллиардов рублей”, - комментирует аналитик.По его словам, эти факторы будут оказывать весомую поддержку рублю до решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря.В свою очередь, доллар с началом зимы слабеет в ожидании дальнейшего смягчения ставки ФРС США и свежей макростатистики. Это идет в русле курса Дональда Трампа на ослабление нацвалюты, поэтому существенного пересмотра тренда в ближайшее время не ожидается.На исходе текущего года для доллара остается актуальным диапазон 73-82 рублей, причем до конца второй декады декабря для американской валюты вполне вероятно нахождение в коридоре 73-78 рублей. “Не исключаем, что внебиржевые торги по евро будут проходить в пределах 85-94 рублей, а торги юанем закрепят курс в рамках 10,2-11,5 рублей”, - отметил Шнейдерман.Общий тренд усиления рубля с начала 2025 года пока остается в силе. С начала 2025 года он восстановил позиции к доллару почти на 25%. Снижение объема внешнего долга, слабая динамика импорта и настрой участников рынка на геополитический позитив только усилили предпосылки для укрепления курса рубля. Российская валюта в этом году стала надежным инвестиционным инструментом для трейдеров и инвесторов, заключил он.

https://1prime.ru/20251204/kurs-865192777.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, курсы валют, рубль, банк россии