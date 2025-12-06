Аналитик объяснил, кто толкает рубль вверх, а доллар вниз

https://1prime.ru/20251206/rubl-865245819.html
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Почему рубль в конце года укрепляется вопреки трендам, а доллар слабеет, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
Внебиржевой курс доллара упал до 76 рублей впервые с мая 2023 года
Позиции рубля в первой декабря остаются заметно сильными. На уходящей неделе внебиржевой курс доллара падал до 76 рублей - минимума с мая 2023 года. Юань также падал к рублю до почти трехлетних минимумов. Это нетипично для конца года - традиционно в этот период рубль слабел на фоне роста импорта и скачка бюджетных расходов.
“Сейчас в его пользу играют макроэкономическая стабильность в России, положительный торговый баланс, низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и значительный рост доли использования рубля в расчетах при внешнеэкономической деятельности. Более того, ежедневная продажа иностранной валюты в декабре выросла до максимального значения 14,5 миллиардов рублей”, - комментирует аналитик.
По его словам, эти факторы будут оказывать весомую поддержку рублю до решения Банка России по ключевой ставке 19 декабря.
В свою очередь, доллар с началом зимы слабеет в ожидании дальнейшего смягчения ставки ФРС США и свежей макростатистики. Это идет в русле курса Дональда Трампа на ослабление нацвалюты, поэтому существенного пересмотра тренда в ближайшее время не ожидается.
На исходе текущего года для доллара остается актуальным диапазон 73-82 рублей, причем до конца второй декады декабря для американской валюты вполне вероятно нахождение в коридоре 73-78 рублей. “Не исключаем, что внебиржевые торги по евро будут проходить в пределах 85-94 рублей, а торги юанем закрепят курс в рамках 10,2-11,5 рублей”, - отметил Шнейдерман.
Общий тренд усиления рубля с начала 2025 года пока остается в силе. С начала 2025 года он восстановил позиции к доллару почти на 25%. Снижение объема внешнего долга, слабая динамика импорта и настрой участников рынка на геополитический позитив только усилили предпосылки для укрепления курса рубля. Российская валюта в этом году стала надежным инвестиционным инструментом для трейдеров и инвесторов, заключил он.