СМИ: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва - 06.12.2025
https://1prime.ru/20251206/smi-865270078.html
СМИ: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва
СМИ: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва - 06.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва
06.12.2025
2025-12-06T05:42+0300
2025-12-06T05:42+0300
мировая экономика
экономика
сша
украина
рф
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
всу
совбез
мировая экономика, сша, украина, рф, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, всу, совбез
Мировая экономика, Экономика, США, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ВСУ, Совбез
05:42 06.12.2025
 
СМИ: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва

Блумберг: встреча США и Украины дала мало признаков крупного прорыва

Добавлены подробности.
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Встреча США и Украины подала мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам, передает агентство Блумберг.
Госдеп США ранее сообщил, что Вашингтон договорился с украинской делегацией о "рамках" мер безопасности. Кроме того, США на встрече с делегацией Украины обсудили результаты переговоров Вашингтона с Россией по урегулированию украинского конфликта. Госдеп отмечал, что в течение двух дней спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер встречались с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и начальником генштаба ВСУ Андреем Гнатовым для "конструктивных переговоров о продвижении надежного пути к прочному и справедливому миру на Украине".
"Несмотря на позитивные формулировки, было мало признаков крупного прорыва, который мог бы придать новый импульс переговорам", - говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
 
