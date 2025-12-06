ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины
ВС РФ нанесли удар возмездия "Кинжалами" по энергобъектам и инфраструктуре ВСУ
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Российские военные в ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, обеспечивающим их объектам ТЭК и портовой инфраструктуре ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу, а также портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
МО добавило, что средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 366 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.